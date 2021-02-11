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Hamilelikte kivi yemek yararlı mı, zararlı mı? Hamilelikte kivi çayı içilir mi?

Asya topraklarından Çin'de keşfedilen ve Avrupalılar tarafından Yeni Zelanda, Amerika ve Avrupa'ya yayılan asma bitkilerinden kivinin faydalarından bahsedilince akla hemen C vitamini deposu olması gelir. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte raflardaki yerini alan kabızlıktan cilt problemlerine kadar pek çok şeye iyi geliyor. Kadınların vücudundaki tüm hormon dengelerini değiştiren hamilelik sürecinde kivi yenip yenemeyeceği merak ediliyor. Hamilelikte kivi yemek yararlı mı, zararlı mı? Hamilelikte kivi çayı içilir mi?

Hamilelikte kivi yemek yararlı mı, zararlı mı? Hamilelikte kivi çayı içilir mi?

Tropikal bir meyve olan kivi, sağlık açısından çok önemli bir meyvedir. Dünya üzerinde var oluşu çok uzun yıllara dayansa da ülkemizde daha yakın tarihlerde tanınmaya başlanmıştır. Kivinin dünyaya yayılmaya başladığı ilk yer Çin’de bulunan Yang site isimli vadidir. Sadece buraya özgü olan kivi ağaçları, sonraki yıllarda pek çok Avrupa ülkesi tarafından yetiştirilen bir meyve olmuştur.

Kivinin keşfedilme tarihine bakıldığında henüz 1900’lü yılların başlangıcında olması, diğer meyvelere göre insan yaşamına yeni girmiş sayılır meyveler arasındadır. Kivinin bu denli önemli olması ve ticareti yapılacak kadar değerli görülmesindeki en temel etken, kivinin içeriğinde bulunan vitaminlerdir. Bu noktada kivinin A vitamini, E vitamini ve C vitamini bakımından oldukça zengin olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Hamilelik Sırasında Kivinin Faydaları Nelerdir?

• Kivi Vücuttaki Toksinleri Atarak Kanı Temizliyor: Hamilelik sürecinde düzenli olarak tüketilen kivi vücut içerisinde yer alan toksinlerin atılmasına yardımcı olarak temiz bir kana sahip olmanızı sağlamaktadır. Aynı zamanda karaciğerinizin düzenli olarak çalışmasına da yardımcı olur. Hamilelikte kivinin faydaları arasında en çok göze çarpan ve önemli olan faydası da budur.


• Hamileyken Vücudunuzun Direncini Kiviyle Arttırın: Hamilelik döneminde tüketilen kivi zayıf olan bağışıklık sistemini güçlendirerek sizi hastalıklara karşı koruyor. Kivinin içindeki antioksidan etkisi bu dönemde vücudunuzun kansere karşı dirençli olmasına yardımcı olmaktadır. Bu dönemde daha çok göğüs kanserine karşı tedbirli davranmak için kivi tüketmelisiniz.
• Hamile Bayanlar En Çok Hazımsızlıktan Şikâyet Ediyor: Hamile bayanların yaşadığı problemlerden biri de hazımsızlık yani kabızlık problemidir. Bu süreçte dışkınızı yumuşatmak ve hazımsızlık yaşamamak için gün içerisinde en az bir kivi tüketmelisiniz.
• Kivi Doğal Anti Stres Etkisi Yapıyor: Kadınların en çok duygusal ve alıngan oldukları süreç hamilelik dönemidir. Beyin aktivitelerinde sakinleştirici etkisi olan kivi, geceleri rahat uyumanıza ve gün içerisinde daha az stres yaşamanıza yardımcı olmaktadır. Kivi yerken, kivinin sulu ve tatlı olmasına dikkat ederseniz kiviyi tüketirken daha çok keyif alarak sakinleşirsiniz.
• Bu dönemde C Vitaminine İhtiyacınız Var: Hamileliğiniz özellikle kış ayına denk geldiyse portakal, limon, mandalina gibi turunçgilleri tüketemiyorsanız mutlaka C vitaminini almak için kivi tüketmelisiniz.


• Kivi, içeriğinde barındırdığı magnezyum ile kemik sağlığınızı korumaktadır.
• Kivi yiyerek hamilelik döneminde kilo alımını yavaşlatabilirsiniz. Bu sayede hem dengeli beslenmiş olursunuz hem de kilo almazsınız.
• Zayıf olan direnciniz yüzünden kapabileceğiniz bulaşıcı hastalıklara karşı kivi sizi koruyacaktır.
• Diğer meyvelerde olduğu gibi hamilelikte kivinin faydalarını vücudunuzda hissedeceksiniz.
• Folik asitin artması için günde 1 tane kivi tüketilmelidir.
• Hamilelikte bebeğin akciğer gelişimini destekleyen inisitol içerir.
• Kivi hamilelik döneminde cildinizin bozulmasını engelleyerek güzelleşmesine yardımcı olur.

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