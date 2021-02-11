Doğada en çok C vitamini içeren meyvelerden birisi olan limon turunçgiller familyasından bir narenciye türü şifalı bir meyvedir. Bilimsel adı Citrus olan limonun anavatanı tam olarak bilinmemektedir ancak tarihi kayıtlara ilk Antalya’da geçmiş ve tarihte en çok ticareti yapılan şifalı meyvelerden biri olmuştur. Ilıman iklimlerde odunsu bir gövde üzerinde yetişen beyaz çiçekli çok yıllık bir bitkidir. Yapraklarında ve meyvesinde bulunan uçucu yağlar kokusunu verir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yetişmektedir.

LİMONUN İÇERDİĞİ VİTAMİN VE MİNERALLER NELERDİR?

Limon iyi bir C vitamini ve B6 vitamini ile potasyum kaynağıdır. Büyük kısmı su ve basit şekerlerden oluşan karbonhidratlardan oluşur. Sağlıklı bir diyet lifi olan pektin içerir. Limonda bulunan lifin %50 – 60 kadarı pektinden oluşur. Çok az yağ ve protein vardır. Çeşitli sağlık yararları sağlayan sitrik asit (limon tuzu),hesperidin (P vitamini),diosmin, eriocitrin ve D-limonen gibi antioksidanlar içermektedir.

HAMİLELİK SIRASINDA LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

Bebeğin Kemiklerini Geliştirir: Limonun içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum kemikleri güçlendirir. Bu yüzden, bebek ve anne için çok önemlidir. Ayrıca, limonda bulunan potasyum sağlıklı beyin hücreleri oluşumuna yardımcı olur ve bebeğin kemik gelişiminde etkili rol oynar.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Limon doğal savunma mekanizmasını güçlendirmeye yardımcı olan C vitamini açısından zengindir ve bakterilerle, virüslerle savaşmaya yardımcı olur. Bu yolla limon suyu bağışıklığı güçlendirir ve hamilelik boyunca vücudu öksürük, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı korur.

Sabah Bulantısını Önler: Birçok hamile kadın sabah bulantısından kurtulmak için limon kullanır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre limon sabah bulantısı esnasında mide bulantısı gidermeye yardımcı olur. Ya yalayarak ya emerek ya da koklayarak limon tüketmek, genelde kusma ve bulantı hissini rahatlatmakta etkili rol oynar. Hatta limonun kokusu bile mide bulantısını azaltmaya yardımcı olur. Eğer limon yardımcı olmazsa ve mide bulantısı çok şiddetli ise hemen doktorunuza görünmelisiniz.

Limon Vitamin ve Mineraller Açısından Zengindir: Limon farklı vitaminlerin ve minerallerin kaynağıdır. Eğer kontrollü miktarda tüketirseniz zengin besinsel değerleri vardır. Bir limon sayısız vitaminler ve mineraller içerirken neredeyse hiç yağ bulundurmaz ve sadece 17 kaloridir. Limon, C vitamini açısından zengindir. Limonun içinde bulunan diğer vitaminler ve mineraller; magnezyum, bakır, niasin, folat, tiyamin, fosfor, manganez, pantotenik asit, B6 vitamini ve riboflavin. Tüm bu mineraller ve vitaminler bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişimi için gereklidir.

Sindirime Yardımcı Olur ve Kabızlığı Engeller: Hamile kadınlar genelde hazımsızlık problemleri çeker. Hamilelik boyunca kabızlık çok yaygın bir sorundur. Limonlu su hazımsızlık problemine tedavi etmeye yardımcı olur. Bu sayede kabızlığı önler ve düzgün sindirime yardımcı olur. Temelde limon karaciğeri uyarır, peristalsis hareketi geliştirir ve sonunda dışkıyı kolay bir şekilde çıkarmak için bağırsakları uyarır.

Ödemi Tedavi Eder: Hamilelikte ödem, ellerde ve ayaklarda şişme çok yaygın görülen bir sorundur. Acı vericidir, sağlıksızdır ve çok rahatsız edici bir durumdur. Bu durumu tedavi etmek için 1 bardak suya 1 kaşık limonlu su katıp içebilirsiniz ödemi azaltmaya yardımcı olur.

Kan Basıncını Düzenler Yüksek Tansiyonu Önler: Limon etkili bir şekilde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Kan hücrelerini yumuşak yaparak, limonun içinde bulunan vitaminler bunların güçlenmesini sağlar. Ayrıca, kolesterol seviyesi limonlar sayesinde kontrol altına da alınabilir.

pH Seviyesini Düzenler: Limonlu su vücudun alkalizeleştirmesine yardımcı olur. Doğalda asitlidir fakat vücut içinde alkalin özellik gösterir. Alkalin kalıntıları asit zehirlenmesi belirtilerini iyileştirir. Bu yüzden limon, vücuttaki pH seviyesini düzenlemek için iyi bir kaynaktır ve hamileyken limon yemek iyidir.

Hazımsızlığı Önler: Hamilelik boyunca hazımsızlık probleminin yaşanılması çok normaldir. Limonlu su sindirim borusunun yağlanmasını önleyen çok eski bir doğal yöntemdir ve düzgün sindirim yapılmasına yardımcı olur.

Hidrasyon Sağlar (Vücudu Sulu Tutar): Limonlu su, hamile bayanlarda çok önemli olan vücudun su ihtiyacını dengede tutmaya yardımcı olur. Su seviyesinin dengede olması, baş dönmesi, mide bulantısı, kramp, ödem ve baş ağrısı gibi diğer hamilelik sorunlarını önler.

Antioksidan Özelliği Vardır: Düzenli olarak limonlu su tüketmek, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur ve böylece hamilelik boyunca vücudu enfeksiyonlardan korur.

Stresi Giderir: Çalışmak, hamile bayanlar için çok zor zamandır. Stresli ve sancılıdır. Hamile bayanlar, çalışmayı daha kolay ve az stresli hale getirmek için 5. Aydan itibaren düzenli olarak ballı limon suyu almalıdırlar. Ancak bu tedaviye başlamadan önce doktorunuza danışın.