Hamilelikte yulaf yenir mi, gebeyken yulaf yemek zararlı mı?

Yulaf Nedir? Yulafın Yararları ve Zararları Neler?

Yulaf, serin iklim tahıl grubuna giren ve buğdaygiller familyasına ait olan bir besin türüdür. Kabuklu ve henüz işlenmemiş yulaf tanelerine yulaf ezmesi denilmektedir. Ancak yulaftan işlenme şekline göre farklı ürünler elde edilir. Bu ürünlere yulaf unu veya yulaf kepeği örnek verilebilir. İçeriğinde lif, mineral, vitamin ve protein bulunur. Bunlarla birlikte yulafta özel bir lif türü de var. Beta-glukan isimli bu lifin de pek çok faydası olduğu biliniyor. Oldukça zengin besin değeri olan yulaf, sağlıklı beslenme konusunda liste başında yer alan yiyeceklerden. Son yıllarda popülerliği artan yulaf, özellikle kahvaltı öğününün vazgeçilmez seçeneklerinden biri haline geldi. Sağlıklı bir yaşam ve beslenme biçimi benimseyenlerin en çok tercih ettiği yiyeceklerden biri olan yulaf, diyet listelerinin de olmazsa olmazlarından… Peki tüketimi bu denli artan yulafın faydaları neler?

- Kalp ve damar sağlığını korur.

- Kötü kolesterolü düşürür.

- Kan şekerini dengeler

- Uzun süre tok tutar. Tokluk hissi yarattığı için kilo vermeyi kolaylaştırır.

- Enerji verir.

- Sindirim sistemini düzenler.

- Kas gelişimini destekler.

- Cilde iyi gelir.

- Antioksidan özelliği sayesinde iltihap azaltıcı rol oynar.

Sağlığımız açısından pek çok faydası olan yulafın zararlarından bahsedecek olursak eğer öncelikle, aşırı yulaf tüketimi ile doğabilecek sorunlar karşımıza çıkıyor. Çok fazla yulaf tüketimi sindirim sistemi sorunlarına neden oluyor. Ayrıca bazı bireyler, yulaf tüketirken özellikle daha dikkatli olmalı… Çölyak hastaları, gluten hassasiyeti olanlar ve yulaf alerjisi olanlar… Yulafın ham hali gluten içermese de yulafı işleme aşamasında gluten bulaşabilir. Peki bu denli yararlı bir besini hamilelikte tüketmek doğru mu? Hamilelikte yulaf yenir mi sorusuna cevap arayanlar için işte detaylar…