Hammarby - Hacken maç önü

İsveç Allsvenskan maçında Hammarby ile Hacken, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. 54 puanlı Hammarby 3. sırada bulunuyor, Hacken 53 puana sahip ve 4. sırada. Hammarby, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Hacken, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 555 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hammarby kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.40, Hacken sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Hammarby son haftadaki Halmstads müsabasında 1-3 yenildi.

Hacken ise Malmö FF karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Hammarby, evinde 9 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 15 gol yedi.

Hacken ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hacken, 20 gol atarken 17 gol yedi.

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