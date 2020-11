HABERTURK.COM

Hilton, Hampton by Hilton Denizli Güney, Hampton by Hilton İstanbul Unkapanı ve Hampton by Hilton İstanbul Sirkeci olmak üzere 3 yeni tesisi hayata geçirdiğini duyurdu.

Daha önce eklenen Tekirdağ’ın Çerkezköy ve İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki tesislerle birlikte, Hilton'un bu yıl portföyüne beş yeni Hampton by Hilton eklemiş olduğu kaydedildi. İmzalanan yeni anlaşmalarla ile bu yıl onaylanan proje sayısı toplamda 10'a ulaşan Hilton'un, Türkiye'deki portföyüne bin 400'ün üzerinde yeni oda kattığı bildirildi.

Hilton EMEA Bölgesi İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Patrick Fitzgibbon, "2020 yılında sektörümüzde yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'deki portföyümüzü genişleterek önemli bir büyüme ivmesi kazandık. Pazardaki otel sahipleri yeni projeler geliştirirken markalarımıza sınıfının en iyisi olarak bakmaya devam ediyor. Bu 3 yeni anlaşma bizi Türkiye’deki faaliyette ya da geliştirilmekte olan toplam 100 otellik dönüm noktamıza daha da yakınlaştırdı. Bu hedefimize ulaştığımızda toplam 100 otelin 20’den fazlası Hampton By Hilton olacak” dedi.

2022 yılında açılması beklenen Hampton by Hilton İstanbul Sirkeci'de 102 oda, 2024 yılında açılması beklenen Hampton by Hilton İstanbul Unkapanı'ndan 155 oda ve 2022 yılında açılması beklenen Hampton by Hilton Denizli Güney 'de 150 oda bulunuyor.

Türkiye'de yedi markadan oluşan portföyüyle hizmet veren ve ülke genelinde 68 otelin işletmeciliğini yapan Hilton, geçtiğimiz haftalarda Hilton Mall of İstanbul'u faaliyete geçirdi ve LXR Hotels & Resorts markasını Bodrum'la tanıştırdı. Verilen bilgiye göre, şirketin ayrıca geliştirme sürecinde olan 28 oteli bulunuyor.