Hamrun Spartans: 0 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Malta ekibi Hamrun Spartans'ı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Luca Meirelles ile Isaque Silva'nın golleriyle galip gelen Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 12'ye yükseltti ve ikinci sıraya tırmandı. Hamrun Spartans ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Malta ekibi Hamrun Spartans'a konuk oldu.
Ta'Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan 2-0'lık skorla Shakhtar Donetsk oldu.
Arda Turan'ın öğrencileri, 61. dakikada Luca Meirelles ve 64. dakikada Isaque Silva ile galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, 2. sıraya yükseldi. Hamrun ise 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Shakhtar, bir sonraki maç haftasında Rijeka'yı ağırlayacak. Hamrun ise Shamrock Rovers deplasmanına gidecek.