Hamrun Spartans: 0 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Malta ekibi Hamrun Spartans'ı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Luca Meirelles ile Isaque Silva'nın golleriyle galip gelen Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 12'ye yükseltti ve ikinci sıraya tırmandı. Hamrun Spartans ise haftayı 3 puanla tamamladı.

