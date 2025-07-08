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        Haberler Yaşam Hamurpet Gölleri doğaseverlerin gözdesi oldu

        Hamurpet Gölleri doğaseverlerin gözdesi oldu

        Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 200 rakımdaki Hamurpet (Akdoğan) Gölleri, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla hava sıcaklığının arttığı bugünlerde doğaseverlerin gözde mekanlarından biri oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:46 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:46
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        Doğaseverlerin gözdesi: Hamurpet Gölleri
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        Muş'a 90 kilometre uzaklıkta bulunan, kaynak ve kar suyuyla beslenen volkanik Hamurpet Gölleri, doğal güzellikleriyle yaz sıcağından bunalan doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

        Araçla ulaşılabilen mavi ve yeşil renkteki göller, doğal yapısı, biyoçeşitliliği ve seyrine doyum olmayan manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

        Genç Adımlar Derneğinin öncülüğünde farklı meslek gruplarından 50 doğasever 2 bin 200 rakımdaki göllerin bulunduğu bölgede yaklaşık 5 kilometre doğa yürüyüşü yaptı, doğayla iç içe zaman geçirdi.

        "GÖLLERİN TANITIMINI ÇOK ÖNCELİYORUZ"

        Muş Valisi Avni Çakır, Hamurpet Gölleri'nin sadece görsel güzellikleriyle değil aynı zamanda jeolojik ve ekolojik değerleriyle de çok kıymetli olduğunu söyledi.

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        Volkanik kökeni olan göllerin, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en güçlü doğal zenginlikleri arasında yer aldığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Burası, Nemrut ve Süphan gibi volkanik dağların etkisiyle oluşmuş bir göl alanı. Büyük ve küçük göller sadece görsel şölen sunmuyor, çevresindeki endemik bitki örtüsüyle ve yaban hayatıyla da çok güçlü bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Göl balık türleri açısından da son derece zengin. Sadece bir turizm bölgesi değil, aynı zamanda çevre bilincinin gelişmesi açısından çok önemli. Bundan dolayı göllerin tanıtımını çok önceliyoruz. Sessizliğin, doğallığın ve huzurun adresi olarak bu gölleri gösteriyoruz. Kamp ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için ideal bir bölge."

        Tüm kamp tutkunlarını ve doğaseverleri Hamurpet Gölleri'ne davet eden Çakır, "Bölge halkı son derece misafirperver. İlgili kurumlarımız buraya gezi düzenlemek isteyen her gruba gerekli desteğe vermeye hazır. Sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir işbirliği içindeyiz. Şu an proje çalışmamız devam ediyor. Burada yürüyüş rotaları oluşturacağız. Yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanından gelen doğaseverler, her türlü kolaylaştırıcı bilgiyi bu rotalarda görebilecek. Oluşturacağımız kamp ve yürüyüş rotalarıyla doğa turizmini canlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "MUŞ'U TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan da Muş'u tanıtmak için her hafta kentin farklı bölgelerinde etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        Grup olarak kamp ve doğa yürüyüşleri yaptıklarını ifade eden Özcan, "Muş'u tanıtmak istiyoruz. Bu kapsamda Hamurpet Gölleri'ne geldik. Çadır kurduk, yürüyüş yaptık. Yaptığımız etkinliklerle aynı zamanda yürüyüş ve gezi rotaları oluşturuyoruz. Muş'un görünmeyen, bilinmeyen yerlerini tanıtmaya devam edeceğiz. 5 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptık. Vatandaşlarımız, Muş'u tanıtmak için bizimle yürüyüşlere katılabilirler" diye konuştu.

        Doğaseverlerden Zeynep Zümra Yarçin de "Hamurpet Gölleri'ne geldik. Bu bizim ilk keşfimiz. Doğa tutkunlarıyla buradayız. 5 kilometrelik güzel bir yürüyüş yaptık. Doğanın tadını çıkardık" dedi.

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