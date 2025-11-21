Hande Ataizi: Makyajsızım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Ataizi, Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.

Hande Ataizi, basın mensuplarının "Nasılsınız? Her şey yolunda mı? sorusuna; "Teşekkür ederim, her şey yolunda. Sinemaya gitmek istedim ama boş seans bulamadım. Tabii ki bu durum beni çok sevindirdi. Seansların dolu olması, yer bulamamak sinemanın geldiği noktayı gösterir ve bu sektör için gurur verici bir şey" yanıtını verdi. Hande Ataizi daha sonra "Makyajsızım, idare edin" dedikten sonra yoluna devam etti.