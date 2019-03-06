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Öte yandani beklenmeyen bir kararla oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarına hakaret etmişti. Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)” ifadelerini kullanmıştı.