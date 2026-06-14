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        Haberler Magazin Hande Erçel'e bir yeğen daha geliyor! Gamze Erçel ile Caner Yıldırım ikinci çocuklarını bekliyor - Magazin haberleri

        Hande Erçel'e bir yeğen daha geliyor

        Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ikinci bebeğini bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        İkinci yeğen geliyor

        Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Caner Yıldırım ile 26 Nisan 2019'da nikâh masasına oturmuştu. İkili, ilk çocukları Mavi'yi aynı yıl Aralık ayında kucaklarına almıştı.

        Çiftten müjdeli haber geldi. Erçel ile Yıldırım, ikinci çocuklarının olacağını duyurdu.

        "KÜÇÜK AİLEMİZ BÜYÜYOR"

        Çift, kızları Mavi ile birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından "Küçük ailemiz büyüyor" notuyla paylaştı. Erçel ile Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı.

        Oyuncu Hande Erçel de ikinci kez teyze olacak olmanın sevincini yaşıyor.

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        #Hande Erçel
        #Gamze Erçel
        #Caner Yıldırım
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