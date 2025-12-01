Habertürk
        Hande Erçel ile Hakan Sabancı birbirlerini sildi

        Yaklaşık 3 ay önce birlikteliklerine son veren Hande Erçel ile Hakan Sabancı, sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeyi bıraktı

        01.12.2025 - 08:08
        Birbirlerini sildiler
        Oyuncu Hande Erçel ile iş adamı Hakan Sabancı, 3 yıl süren ilişkilerini 3 ay önce sonlandırmıştı.

        Her ne kadar birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan silse de ikili, birbirlerini takip etmeye devam ediyordu.

        Bu durum hayranları tarafından ikilinin hâlâ barışacak olmalarına bir umut olarak görülse de 3 ayın sonunda Hande Erçel ile Hakan Sabancı, sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

        Hakan Sabancı'ya gönderme
        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı
