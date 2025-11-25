Habertürk
        Hande Erçel'den, Hakan Sabancı'ya gönderme - Magazin haberleri

        Hande Erçel'den, Hakan Sabancı'ya gönderme

        Hande Erçel, 32'nci yaşını kutlarken sosyal medyada paylaştığı doğum günü pastası ve ve üzerindeki dikkat çekici mesaj, üç ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Hakan Sabancı'ya gönderme olarak yorumlandı

        Giriş: 25.11.2025 - 21:43 Güncelleme: 25.11.2025 - 21:43
        Hakan Sabancı'ya gönderme
        Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gün 32. yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından doğum günü paylaşımlarını yayınlayan Erçel, hayranlarının beğenisini toplarken, paylaşımlardan biri özellikle dikkat çekti.

        Hatırlanacağı üzere Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, üç yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamış ve sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafları silerek ayrılıklarını duyurmuştu.

        Çiftin evlenecekleri yönündeki iddialar uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Ayrılık sonrası Erçel, konuya dair sorulara yanıt vermekten kaçınarak, "Bu konu hakkında asla konuşmayacağım" demişti.

        Hande Erçel’in doğum günü paylaşımları arasında, pastasının üzerindeki, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" notu dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, bu mesajı eski sevgilisi Hakan Sabancı’ya gönderilmiş bir ima olarak yorumladı.

