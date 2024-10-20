Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşk sessizliği
Uzun bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Çift, her zamanki gibi bu sefer de şaşırtmadı ve gazetecilerin birliktelikleriyle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Etiler'deki bir mekândaydı.
Araçlarını mekânın kapısına çağıran çift, basın mensuplarını fark edince geri adım attı ve dışarı çıkmaktan vazgeçti.
Biraz bekledikten sonra sonunda pes edip mekândan çıkan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, gazetecilerin yönelttiği soruları her zamanki gibi yanıtsız bırakıp otomobillerine bindi ve oradan ayrıldı.