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Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Portofino'da görüntülendi

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, İtalya'nın gözde plajlarından olan Paraggi'de objektiflere yansıdı. Çift, İtalyan gazeteciler tarafından görüntülendi

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  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Portofino'da görüntülendi - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano kentinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, daha sonra rotalarını tatil beldesi Portofino'ya çevirdi.
  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Portofino'da görüntülendi - Magazin haberleri

    Son dönemin popüler çifti, dün Paraggi Plajı'nda görüntülendi.
  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Portofino'da görüntülendi - Magazin haberleri

    Hande Erçel ile Hakan Sabancı, güneşin altında sık sık romantik anlar yaşadı. 
  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Portofino'da görüntülendi - Magazin haberleri

    Keyfinin yerinde olduğu görülen Hande Erçel, zaman zaman soyal medya hesabı için poz verdi. 
  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Portofino'da görüntülendi - Magazin haberleri

    Hande Erçel, daha sonra pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Erçel'in pozları, 1 saatte 500 bin beğeni topladı.
  • Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Portofino'da görüntülendi - Magazin haberleri

    Çift, ardından bir restoranda giderek akşam yemeği yedi.

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