Hakan Sabancı ile aşkı dolu dizgin devam eden Hande Erçel geçtiğimiz günlerde resmi olarak aileye girmişti. Arzu Sabancı ile karşılıklı dans ettiği karelerle gündeme gelen Erçel, sosyal medyada son paylaştığı pozlarla yine dikkatleri üzerine çekti.