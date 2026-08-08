Hande Erçel: Senaryo yazıyorum

"İŞİN YAZIM KISMIYLA İLGİLENİYORUM"

Öte yandan bir senaryo kaleme aldığını da belirten Hande Erçel, "Biliyorsunuz, ben senaryo yazıyorum. Bu aralar yine yazma sürecindeyim. Ancak şu an sadece işin yazım kısmıyla ilgileniyorum. İlerleyen zamanlarda neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.