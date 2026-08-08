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        Haberler Objektife Takılanlar Hande Erçel: Senaryo yazıyorum

        Hande Erçel: Senaryo yazıyorum

        Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu Hande Erçel, "Senaryo yazıyorum. Bu aralar yine yazma sürecindeyim. Ancak şu an sadece işin yazım kısmıyla ilgileniyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 07:38 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

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        "SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

        Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, ablası Gamze Erçel'in ikinci kez anne olacak olmasıyla ilgili, "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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        "YENİ SEZONA HAZIRLANIYORUM"

        Erçel, yeni sezon planları hakkında ise "Dinleniyorum, yeni sezona hazırlanıyorum. Gelen teklifleri değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

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        "İŞİN YAZIM KISMIYLA İLGİLENİYORUM"

        Öte yandan bir senaryo kaleme aldığını da belirten Hande Erçel, "Biliyorsunuz, ben senaryo yazıyorum. Bu aralar yine yazma sürecindeyim. Ancak şu an sadece işin yazım kısmıyla ilgileniyorum. İlerleyen zamanlarda neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

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        #Hande Erçel
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