"ANNE OLMAK İSTİYORUM"



Teyze olmak dünyanın en güzel hissi! Anneliği tatmadığım için belki ama… 15 aylık oldu Mavi, her gün değişiyor. Ben haftada bir görüyorum her gittiğimde başka bir Mavi var… İleride çocuğum olsun ben de çok istiyorum. Mavi bana benziyor şu an.