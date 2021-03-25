27 yaşındaki Erçel sözlerini şöyle sürdürdü:



Biz mahalleden çıkamazdık. Liseye geçene kadar babamsız bir yere gidemezdim, bir cadde vardı o caddeyi geçince babama haber giderdi gelir bizi oradan alırdı.

ABLAMLA İKİZ GİBİYİZ



Ablam Gamze ile aramızda bir yaş var. Biz ikiz gibiyiz… Bizi çok aynı büyüttüler. Saçlarımızı aynı kestirdiler, aynı kıyafetleri giydirdiler. Yıllar sonra büyüdükçe farklı kıyafetler giyince aramızda ufak tartışmalar çıktı. İkimizde de o günlerden yara izleri var (gülüyor) Gamze yaramazlık yapar benim üstüme atardı.