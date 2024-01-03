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        Haberler Magazin Hande Erçel yeni yıla Bali'de girdi: Tatil pozlarını paylaştı

        Hande Erçel yeni yıla Bali'de girdi: Tatil pozlarını paylaştı

        Bir süredir Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, yeni yılı sevgilisiyle beraber Bali'de karşıladı. Erçel, tatil pozlarını sosyal medyadan paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 16:19 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:19
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        "Güneşin Kızlar" ve "Azize" gibi yapımlarda rol alan Hande Erçel, son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemde yerini alıyor.

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        YENİ YILA BALİ'DE GİRDİLER

        Yaz aylarını birlikte tatil yaparak geçiren çift, yeni yılı Endonezya'nın gözde bölgesi Bali'de karşıladı.

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        2024 yılına Bali'de merhaba diyen Sabancı ve Erçel çiftinin tatil pozları sosyal medyada dikkat çekti.

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        Erçel'in paylaşımlarına sosyal medyada takipçileri beğeni ve yorumlarda bulundu.

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        İmaj tazeleyen Hande Erçel'in stilide gözler önünden kaçmadı.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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