Hande Erçel yeni yıla Bali'de girdi: Tatil pozlarını paylaştı
Bir süredir Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, yeni yılı sevgilisiyle beraber Bali'de karşıladı. Erçel, tatil pozlarını sosyal medyadan paylaştı
"Güneşin Kızlar" ve "Azize" gibi yapımlarda rol alan Hande Erçel, son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemde yerini alıyor.
YENİ YILA BALİ'DE GİRDİLER
Yaz aylarını birlikte tatil yaparak geçiren çift, yeni yılı Endonezya'nın gözde bölgesi Bali'de karşıladı.
2024 yılına Bali'de merhaba diyen Sabancı ve Erçel çiftinin tatil pozları sosyal medyada dikkat çekti.
Erçel'in paylaşımlarına sosyal medyada takipçileri beğeni ve yorumlarda bulundu.
İmaj tazeleyen Hande Erçel'in stilide gözler önünden kaçmadı.