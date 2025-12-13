Hande Erçel’in paylaşımı eski aşkına gönderme olarak yorumlandı

Geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı ile 3 yıl süren ilişkisini noktalayan Hande Erçel, ayrılığın ardından kalbini yeniden aşka açtı.

Bir süredir yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, geçtiğimiz gün havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu, hakkında çıkan aşk söylentileri için; "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha… O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki…" sözleriyle ilişkiyi dolaylı olarak doğruladı.

Hande Erçel’in bu açıklamasının ardından sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Instagram hikâyesinde Sagopa Kajmer’in yapay zekâ desteğiyle üretilen şarkılarında yer alan kadın vokal Nun Sultan'ın 'Durdur Beni' adlı şarkısını paylaştı.

Paylaşılan şarkının; "Senden işittiklerim inan ölümden de beterlerden / Kendimi kandırmak artık gelmiyor içimden / Sana tutunmaya çalışan ben / Beni tutmayıp düşüren sen" sözleri, takipçilerin gözünden kaçmadı. Erçel’in bu paylaşımı, sosyal medyada eski ilişkisine ve Hakan Sabancı’ya bir gönderme mi? yorumlarını da beraberinde getirdi.