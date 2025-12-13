Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hande Erçel’in paylaşımı eski aşkına gönderme olarak yorumlandı - Magazin haberleri

        Hande Erçel’in paylaşımı eski aşkına gönderme olarak yorumlandı

        Hakan Sabancı ilişkisini noktaladıktan sonra yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığını kabul eden Hande Erçel'in havaalanındaki açıklamalarının ardından bulunduğu şarkı paylaşımı, eski sevgilisine gönderme olarak yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 23:58 Güncelleme: 13.12.2025 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski aşka gönderme iddiası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı ile 3 yıl süren ilişkisini noktalayan Hande Erçel, ayrılığın ardından kalbini yeniden aşka açtı.

        Bir süredir yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, geçtiğimiz gün havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Ünlü oyuncu, hakkında çıkan aşk söylentileri için; "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha… O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki…" sözleriyle ilişkiyi dolaylı olarak doğruladı.

        REKLAM

        Hande Erçel’in bu açıklamasının ardından sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Instagram hikâyesinde Sagopa Kajmer’in yapay zekâ desteğiyle üretilen şarkılarında yer alan kadın vokal Nun Sultan'ın 'Durdur Beni' adlı şarkısını paylaştı.

        Paylaşılan şarkının; "Senden işittiklerim inan ölümden de beterlerden / Kendimi kandırmak artık gelmiyor içimden / Sana tutunmaya çalışan ben / Beni tutmayıp düşüren sen" sözleri, takipçilerin gözünden kaçmadı. Erçel’in bu paylaşımı, sosyal medyada eski ilişkisine ve Hakan Sabancı’ya bir gönderme mi? yorumlarını da beraberinde getirdi.

        Öte yandan Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile birlikte Miami'de bir partide görüntülenmişti.

        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı
        #Onur Güvenatam
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar