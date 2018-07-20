AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün ve yarın Ay Akrep Burcunda dolaşacak. Bugünlerde sistit, zührevi hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma ve cinsel organ problemleri yaşama ihtimalimiz daha fazladır. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir.
Hırslarımız, ihtiraslarımız bizi bugünlerde yönlendirebilir. İçsel huzur ve meditasyona yönelmeli, rüyalarımızı es geçmemeliyiz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; güçlü, kişilikli, idareci, enerjik ve rahat bir insansınız. Girişimci yönünüzle altından kalkamayacağınız hiçbir şey olamaz. O yüzden siz sağlam durdukça yaşam size istediklerinizin bir çoğunu sağlayacak. Bu sene planlarınızı gözden geçirmeli ve doğru zamanda hareket etmeye özen göstermelisiniz. Şanslı bir yıl geçireceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, ortaklaşa para konularınız devrede olmaya başlıyor. Özellikle aşk hayatınız için yapacağınız harcamalarınız fazla olabilir. Önsezilerinizi doğru bir şekilde kullanabilirseniz, bugün her durum altından kalkmasını iyi becereceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özel hayatınızın ve ortaklaşa işlerinizin detayları ön planda olacak. Aile ortamınızda sevdiğiniz insanla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Aileniz veya sevdikleriniz illa sizinle aynı düşüncede olmak zorunda değiller. Buna dikkat ederek hareket etmeye çalışın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu bir kaç gün boyunca , iş, hizmet veya sağlık konuları daha fazla ilginizi çekebilir. Tamamlamanız gereken işleriniz, hızlı akan iletişim trafiğiyle özellikle bugün sizi zorlayabilir. İş hayatınızda sezgilerinizle hareket etmenin tam zamanı.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu bir kaç gün aşk hayatınız, yaratıcılığa veya sanata dayalı işleriniz veya çocuk alanlarınız aktif olmaya başlıyor. Parasal konularda dikkatli olmayı ihmal etmeyin. Borsada yatırım yapanlar şanslarına güvenmekten çok daha gerçekçi adımlar atmaya özen göstersinler.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile hayatınız daha fazla ön plana çıkarken, özellikle bugün aile hayatınızda sevdiklerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Kadın, erkek ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Arkadaşlarınız için gerçekten değerli olduğunuzu anlayacaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, yakın çevre, akraba veya kardeşlerinizle ilgili konular devrede olacak. Gün içinde yakın çevrenizle anlaşmakta ve derdinizi onlara anlatmakta zorlanabilirsiniz. Özel hayatınızdaysa sevdiğiniz insanla hayallerinizi paylaşabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu bir kaç gün, parasal konularınız daha ön planda olacak. Sosyal ortamlarınızdaki harcamalarınıza bugün dikkat etmeniz gerekebilir. İş hayatınızda yaratıcı ve doğaçlama yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Yeteneklerinize güvenmenin zamanı geldi.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, kendinize olan güveniniz tam olabilir. Bir kaç günden beri üzerinizde hissettiğiniz durgunluk ve isteksizlik yerini enerji dolu ortamlara bırakabilir. Yalnız bugün iş hayatınızda, kendi kararlarınızı ortaya koyarken zorlanabilirsiniz. Çelişkilerden uzak durun.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, önemli işlerden ve görüşmelerden kaçının. İsteksizliğiniz bu bir kaç gün hayatınızda etkili olabilir. Özellikle seyahatlerde beklenmedik etkilere açık olmalısınız. Diğer insanlarla gireceğiniz diyaloglarda, ruhen yorulabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu bir kaç gün, sosyal çevre alanlarınız devrede olabilir. Özellikle, sosyal ortamlarda, davetlerde veya grupsal işlerinizde parasal konularda zorlanmalara dikkat edin. Her zaman kolaylıkla aldığınız desteği bugün alamayabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün iş ve kariyer hayatınız ön plana geçebilir. Çalışmıyorsanız kalabalık ortamlarda olmak daha çok hoşunuza gidecek zira enerjiniz yüksek olabilir. Yine de kalabalık ve göz önünde olacağınız ortamlarda özel hayatınıza ve davranışlarınıza dikkat edin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün uzak ortamlar, seyahatler devreye girerken özellikle iş hayatınıza dayalı seyahatlerinizde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir yandan tatil yapma ihtiyacınız, diğer yandan iş yükümlülükleriniz sizi zorlayabilir. Esnekliğinizi koruyun.
Hande Kazanova / HT MAGAZİNGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.