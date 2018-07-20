AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay Akrep Burcunda dolaşacak. Bugünlerde sistit, zührevi hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma ve cinsel organ problemleri yaşama ihtimalimiz daha fazladır. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir.

Hırslarımız, ihtiraslarımız bizi bugünlerde yönlendirebilir. İçsel huzur ve meditasyona yönelmeli, rüyalarımızı es geçmemeliyiz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; güçlü, kişilikli, idareci, enerjik ve rahat bir insansınız. Girişimci yönünüzle altından kalkamayacağınız hiçbir şey olamaz. O yüzden siz sağlam durdukça yaşam size istediklerinizin bir çoğunu sağlayacak. Bu sene planlarınızı gözden geçirmeli ve doğru zamanda hareket etmeye özen göstermelisiniz. Şanslı bir yıl geçireceksiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ortaklaşa para konularınız devrede olmaya başlıyor. Özellikle aşk hayatınız için yapacağınız harcamalarınız fazla olabilir. Önsezilerinizi doğru bir şekilde kullanabilirseniz, bugün her durum altından kalkmasını iyi becereceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel hayatınızın ve ortaklaşa işlerinizin detayları ön planda olacak. Aile ortamınızda sevdiğiniz insanla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Aileniz veya sevdikleriniz illa sizinle aynı düşüncede olmak zorunda değiller. Buna dikkat ederek hareket etmeye çalışın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu bir kaç gün boyunca , iş, hizmet veya sağlık konuları daha fazla ilginizi çekebilir. Tamamlamanız gereken işleriniz, hızlı akan iletişim trafiğiyle özellikle bugün sizi zorlayabilir. İş hayatınızda sezgilerinizle hareket etmenin tam zamanı.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu bir kaç gün aşk hayatınız, yaratıcılığa veya sanata dayalı işleriniz veya çocuk alanlarınız aktif olmaya başlıyor. Parasal konularda dikkatli olmayı ihmal etmeyin. Borsada yatırım yapanlar şanslarına güvenmekten çok daha gerçekçi adımlar atmaya özen göstersinler.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınız daha fazla ön plana çıkarken, özellikle bugün aile hayatınızda sevdiklerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Kadın, erkek ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Arkadaşlarınız için gerçekten değerli olduğunuzu anlayacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevre, akraba veya kardeşlerinizle ilgili konular devrede olacak. Gün içinde yakın çevrenizle anlaşmakta ve derdinizi onlara anlatmakta zorlanabilirsiniz. Özel hayatınızdaysa sevdiğiniz insanla hayallerinizi paylaşabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu bir kaç gün, parasal konularınız daha ön planda olacak. Sosyal ortamlarınızdaki harcamalarınıza bugün dikkat etmeniz gerekebilir. İş hayatınızda yaratıcı ve doğaçlama yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Yeteneklerinize güvenmenin zamanı geldi.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kendinize olan güveniniz tam olabilir. Bir kaç günden beri üzerinizde hissettiğiniz durgunluk ve isteksizlik yerini enerji dolu ortamlara bırakabilir. Yalnız bugün iş hayatınızda, kendi kararlarınızı ortaya koyarken zorlanabilirsiniz. Çelişkilerden uzak durun.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, önemli işlerden ve görüşmelerden kaçının. İsteksizliğiniz bu bir kaç gün hayatınızda etkili olabilir. Özellikle seyahatlerde beklenmedik etkilere açık olmalısınız. Diğer insanlarla gireceğiniz diyaloglarda, ruhen yorulabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu bir kaç gün, sosyal çevre alanlarınız devrede olabilir. Özellikle, sosyal ortamlarda, davetlerde veya grupsal işlerinizde parasal konularda zorlanmalara dikkat edin. Her zaman kolaylıkla aldığınız desteği bugün alamayabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş ve kariyer hayatınız ön plana geçebilir. Çalışmıyorsanız kalabalık ortamlarda olmak daha çok hoşunuza gidecek zira enerjiniz yüksek olabilir. Yine de kalabalık ve göz önünde olacağınız ortamlarda özel hayatınıza ve davranışlarınıza dikkat edin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün uzak ortamlar, seyahatler devreye girerken özellikle iş hayatınıza dayalı seyahatlerinizde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir yandan tatil yapma ihtiyacınız, diğer yandan iş yükümlülükleriniz sizi zorlayabilir. Esnekliğinizi koruyun.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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