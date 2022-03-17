Hande Soral: Göbek güncelleme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hande Soral: Göbek güncelleme!

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hande Soral, ayna karşısında büyüyen karnını sergiledi. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını, "Göbek güncelleme!" notuyla paylaştı

HABERTURK.COM
  • Hande Soral: Göbek güncelleme!

    Oyuncu Hande Soral (34) ile İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şu sıralar "bebek" sevinci yaşıyor. Anne-baba olmak için gün sayan ikiliden Soral, sık sık hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamaya devam ediyor.
  • Hande Soral: Göbek güncelleme!

    "GÖBEK GÜNCELLEME!"

    Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti. Hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, aynada verdiği pozları paylaştı. Büyüyen karnını sergileyen Soral, gönderisine, "Göbek güncelleme!" notunu düştü.

    "BOĞA ERKEĞİ OLACAK"

    Mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen ünlü isim, "Boğa erkeği olacak..." şeklinde konuştu.
  • Hande Soral: Göbek güncelleme!

    "TEK ÇOCUKLU BİR ANNE OLMAK İSTEMEM"

    Öte yandan kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Hande Soral, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey." ifadelerini kullanmıştı.
  • Hande Soral: Göbek güncelleme!

    CİNSİYETİ BÖYLE DUYURDU

    Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti, yakın dostları tarafından düzenlenen partide açıklanmıştı. Heyecan dolu anlar yaşayan Hande Soral ile İsmail Demirci, erkek bebeklerinin olacağını öğrenmişti. Çift, o esnada çekilen videoyu takipçileriyle de paylaşmıştı.
  • Hande Soral: Göbek güncelleme!

    "EN ÇOK SEYAHATE ÇIKMAYI SEVİYORUZ"

    Ayrıca Hande Soral, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini, "O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama beraber en çok seyahate çıkmayı seviyoruz." sözleriyle anlatmıştı.
  • Hande Soral: Göbek güncelleme!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.