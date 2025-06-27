Hande Soral eşi İsmail Demirci ile İtalya'da... 28 Haziran Cumartesi günü Sicilya'nın Taormina kentinde düzenlenecek olan Nations Award törenine katılacak olan Soral, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki performansıyla, 'Outstanding Achievement in TV Series/ TV Dizilerinde Üstün Başarı' ödülünü alacak.

İsmail Demirci ve Hande Soral

Hande Soral, Sicilya'daki ilk gününde 'Time Bandits', 'Brazil', 'The Fisher King' ve '12 Monkeys' gibi birçok filmin yönetmenliğini yapan Terry Gilliam ile tanıştı.

Terry Gilliam ve Hande Soral

Eşi İsmail Demirci ve İngiliz yönetmen ile akşam yemeği yiyip sohbet eden Hande Soral, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.