Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Kuliste gazetecilere mekan işletmecisi Alper Eken ile poz veren Hande Ünsal, "Yoğun çalışıyorum. Sürekli koşturuyorum yıllardır vokalistlik yaptım şimdi ise sahne önünde olan kişiyim. Ben bu işin işçiliğini yapıyorum. Çekirdekten geldim. Ben hayranlarımla artık beraberim onları çok seviyorum" dedi.