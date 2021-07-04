Hande Ünsal: Çok iyi hazırlandık

"Çok iyi hazırlandık" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Hande Ünsal, geçtiğimiz akşam Çeşme'deki bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünsal, uzun süre sonra ilk kez sahne almanın heyecanını yaşadı.

Hande Ünsal, "Pandemi sürecinde üretmeye devam ettiniz ve o singleları ilk kez sahnede seslendireceksiniz. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Neredeyse altı şarkı oldu ve ilk kez seyircilerle göz göze, diz dize ortamda seslendireceğim" diyerek, cevap verdi.

Önümüzdeki dönemde yoğun bir temponun kendisini beklediğini söyleyen, Ünsal, "Bir sonraki konserim Ankara'da olacak. Oradan da Bursa'ya geçeceğiz. Takvimim gerçekten çok dolu. Bu yoğun tempo için çok iyi hazırlandık. Müthiş bir repertuvar hazırladık. Konserlere tam olarak hazırız" dedi.

Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Ünsal, sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.