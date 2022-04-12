Hande Yener: Birkaç yıl daha ilaç kullanacağım

KANSERİ ATLATMIŞTI

Öte yandan Hande Yener, daha önce çok değiştiğini, bu değişimin nedeninin 2020 yılında geçirdiği meme kanseri olduğunu söylemişti.

Yener, yedi saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu meme kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek öğrendiğini dile getirmişti.