Kayseri'de 12 implant diş yaptırmak için özel bir klinikteki diş hekimi Y.D. ile anlaşan N.E. isimli kadın, ilk dişinde yaşadığı sorun nedeniyle geri kalan dişlerini başka hastanede yaptırdı. Diş hekimi tarafından başlatılan ilamsız icra takibi sonucunda N.E.'nin ev ve aracına haciz geldi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Diş hekimi, 12 diş üzerinden bu vatandaşa bir ilamsız icra ödemesi gönderiyor. Bu ödeme de muhtara bırakıldığı için vatandaşın haberi olmuyor ve 7 gün içinde itiraz edilmediği için 8'inci gün kesinleşiyor. Vatandaşın evine ve aracına haciz konuluyor. Çocukları bir araya gelip borçları ödeyip icrayı kaldırıyorlar" dedi. (DHA)