Hande Yener hakkında soruşturma başlatıldı
Hande Yener'in, 15 Mayıs 2025'te Muğla'da verdiği konser sırasında kullandığı bazı ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Muhammed Ahmet Yüce isimli vatandaşın CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden yaptığı başvuru üzerine, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tahkikat başlattı.
Yapılan tahkikat evrakları Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek, dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden açık kaynaklardan temin edilen belgelerde konserin 15 Mayıs 2025 tarihinde Muğla İli Menteşe ilçesinde bulunan sosyokültürel alanda gerçekleştiğinden karşı yetkisizlik kararı verilerek, dosya bu defa Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Cumhurbaşkanına hakaret', ‘Anayasal düzeni hedef alma' ve ‘Mevcut iktidarı devirme' gerekçesi nedeniyle, şarkıcı Hande Yener hakkında soruşturma başlattı.