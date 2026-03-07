Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hande Yener'e, 'Anayasal düzeni hedef aldığı' ve 'Cumhurbaşkanına hakarete yönelik sözleri' nedeniyle soruşturma

        Hande Yener hakkında soruşturma başlatıldı

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Anayasal düzeni hedef alma' ve 'Mevcut iktidarı devirme' gerekçesi nedeniyle, şarkıcı Hande Yener hakkında soruşturma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hande Yener hakkında soruşturma başlatıldı

        Hande Yener'in, 15 Mayıs 2025'te Muğla'da verdiği konser sırasında kullandığı bazı ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Muhammed Ahmet Yüce isimli vatandaşın CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden yaptığı başvuru üzerine, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tahkikat başlattı.

        Yapılan tahkikat evrakları Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek, dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden açık kaynaklardan temin edilen belgelerde konserin 15 Mayıs 2025 tarihinde Muğla İli Menteşe ilçesinde bulunan sosyokültürel alanda gerçekleştiğinden karşı yetkisizlik kararı verilerek, dosya bu defa Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Cumhurbaşkanına hakaret', ‘Anayasal düzeni hedef alma' ve ‘Mevcut iktidarı devirme' gerekçesi nedeniyle, şarkıcı Hande Yener hakkında soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yaptıramadığı 12 dişi için doktor icraya verdi evine ve aracına haciz geldi

        Kayseri'de 12 implant diş yaptırmak için özel bir klinikteki diş hekimi Y.D. ile anlaşan N.E. isimli kadın, ilk dişinde yaşadığı sorun nedeniyle geri kalan dişlerini başka hastanede yaptırdı. Diş hekimi tarafından başlatılan ilamsız icra takibi sonucunda N.E.'nin ev ve aracına haciz geldi. Tüketicil...
        #HANDE YENER
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!