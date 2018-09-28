Aşk hayatında çalkantılar yaşayan Hande Yener, yeni barıştığı nişanlısı Ümit Cem Şenol’la evlilik yolunda bir adım daha attı.

Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Şenol’la birlikte yaşayacakları evini tadilata sokan şarkıcı, kesenin ağzını açarak 300 bin lira harcadı. Yaklaşık 15 gündür süren tadilat çalışmaları için otele yerleşen Yener, otel yetkilileriyle de anlaşarak para vermedi. Yeni klibini otelde çekeceğinin sözünü veren şarkıcı, tadilat süresince yapacağı konaklamayı da bedavaya getirmiş oldu.

KREDİ KARTINI KULLANMIŞTI

Hande Yener’le bir dargın bir barışık aşk yaşayan Ümit Cem Şenol, en son 'kredi kartı' haberleriyle gündeme gelmişti. Yener’le kavgalı olduğu dönemde barışma hediyesini ünlü şarkıcının kredi kartıyla alan Şenol, nişanlısının gönlünü kazanmış ve barışmıştı.

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