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GÖRENLER ŞOKE OLDU

Toplam 5 bin liralık faturayı Hande'nin kredi kartıyla ödediğini fark edenler şoke oldu. Ayrıldığı sevgilisinin kartıyla alışveriş yapmasını, 'Hande kredi kartını geri istemeyi unutmuştur' şeklinde yorumlayan da oldu 'Ayrılık bu kez kısa sürmüş, kesinlikle barışmışlardır' diyen de... Bazıları da 'Barışmak için Hande'ye hediyeler almış belli ki, ödemeyi de onun kartından yapmış' dedi.