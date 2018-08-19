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"BAHARATI TOZ OLARAK ALMAYIN"

Doç. Dr. Oğuz Özyaral baharatların 6 ay ile 1 yıllık raf ömrüne sahip olduğunu da söylerken hanımlara kendi baharatlarını kendilerinin yapmasını tavsiye ederek, "Önemli olan hangi baharatın nerede ve nasıl kurutulacağıdır. Kurutulan baharatlar serin ve güneş görmeyen yerlerde ve özellikle hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapalı cam kavanozlarda saklanmalıdır.