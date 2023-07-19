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        Haberler Yaşam Hangi besin ne kadar sürede sindirilir?

        Hangi besin ne kadar sürede sindirilir?

        Vücudumuz her besini aynı şekilde sindiremez. Kimi besinleri sindirmek için metabolizmanın saatlerce çalışması gerekir. Dengeli bir sindirim sistemi için çok yavaş ve çok hızlı sindirilen besinler orantılı olarak tüketilmelidir. 

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        Giriş: 19.07.2023 - 15:42
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        1

        Etlerin sindirim süresi türüne göre değişir. Sığır eti 3 saatte, kuzu eti 4 saatte, domuz eti ise 5 saatte sindirilir.

        2

        Tavuk eti 1,5 ila 2 saat arasında sindirilir.

        3

        Fındık 3 saatte sindirilir.

        4

        Tahıl grubunda yer alan ekmek, pirinç, makarna, erişte, arpa, kuskus, bulgur, yulaf ve kahvaltılık tahılları ortalama 2 saatte sindirilir.

        5

        Nişastalı sebzeler 1,5 ila 2 saat arasında sindirilir.

        6

        Soslu bir salatanın sindirilmesi yaklaşık 1 saattir.

        7

        Balık türlerinin sindirimi 45 ila 60 dakika arasındadır.

        8

        Pişmiş sebzelerin sindirimi ortalama 40 dakikayı alır.

        9

        Çiğ sebzeler ortalama 30 ila 40 dakika arasında sindirilir.

        10

        Su hemen bağırsaklara iner.

        11

        Meyve veya sebze suyunun sindirimi ortalama 15-20 dakika sürer.

        12

        Süt ürünleri çok yavaş sindirilir, ortalama 2 saati alır.

        Kaynak: BrightSide

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