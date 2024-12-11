'Hangi İnsan Hakları? Film Festivali' başlıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, belgesel sinemanın en önemli topluluklarından DOCUMENTARIST tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen Hangi İnsan Hakları? Film Festivali’nin gösterimlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 14-18 Aralık arasında, “Hayvan Hakları” ana temasıyla gerçekleşecek festivalde Türkiye ile farklı ülkelerden hak ihlâllerini ve mücadelelerini konu alan filmlere yer verilecek. Festival kapsamında Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek gösterimlerde 11 filmden oluşan bir seçki ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

REKLAM Hak ihlalleri ve mücadeleleri anlatan yapımlar .png Pera Müzesi’ndeki gösterimlerin açılışı Kamal Aljafari’nin Filistin topraklarında on yıllardır süregelen şiddeti deneysel bir üslupla anlattığı buluntu filmi “UNDR” ve yönetmenin gerçek belgelerden yola çıkarak Filistin halkının çalınan toplumsal hafızasını kazanma çabası olarak çektiği “Bir Fidai Film”in gösterimiyle yapılacak.

Festival kapsamında gösterilecek bir diğer yapım, Angela Melitopoulos’un yönettiği, bir deneme film niteliğindeki 1999 yapımı “Passing Drama”. 1923’teki “Küçük Asya Felaketi”nden sonra Yunanistan’ın kuzeyindeki küçük bir kent olan ve mültecilerin yerleştiği Drama’yı odağına alan film, burada yaşayan üç kuşağın aktardığı göçmenlik tarihini mercek altına alıyor.

REKLAM .png Farahnaz Sharifi’nin “Çalınan Gezegenim” adlı filmi, İran’daki 1979 İslam Devrimi’nden haftalar sonra doğan yönetmenin bir günce kaleme alır gibi anlattığı, arşiv görüntüleriyle beslenen hikâyesini perdeye yansıtıyor. Yönetmenliğini Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor’un üstlendiği Gidecek Yer Yok”, Filistinli avukat, aktivist ve sinemacı Basel Adra ile Filistin direnişine destek veren İsrailli gazeteci Yuval Abraham’a mercek tutuyor. Film, Basel’in Filistinli olduğu için sürekli tehdit altında yaşamasına paralel, Yuval’in işgal devletinin kimliğine sahip olmanın getirdiği ayrıcalıklarla yüzleşmesini anlatıyor.

REKLAM .png Elsa Kremser ve Levin Peter imzalı “Düş Gören Köpekler”, Nadya ve köpekleri eşliğinde izleyicileri Moskova'nın gecelerinde, sokaklarında dolaştırıyor. Shiori Ito’nun, Japon elitinin iyi bağlantılara sahip bir üyesine karşı cinsel saldırı suçlamalarının peşine cesurca düşen bir gazeteciyi odağına aldığı “Kara Kuru Günlükleri”, Japonya’da bir dönüm noktası hâline gelen bir hikâyeyi perdeye aktarıyor.

'Deniz Manzaralı' REKLAM Julia Gutweniger ve Florian Kofler’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Deniz Manzaralı”, Adriyatik kitle turizminin perde arkasına ışık tutuyor. İsrail tarafından aylardır Gazze’de sürdürülen işgal ve soykırımda hayatta kalmaya çalışan amatör ve profesyonel sanatçıların çektiği 22 kısa filmden oluşan kolektif bir film olan “Sıfır Noktasından: Gazze'nin Anlatılmamış Öyküleri”nde Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi, Mustafa Al-Nabih, Muhammad Alshareef, Ala Ayob, Bashar Al Balbisi, Alaa Damo, Awad Hana, Ahmad Hassunah, Mustafa Kallab, Satoum Kareem, Mahdi Karera, Rabab Khamees, Khamees Masharawi, Wissam Moussa, Tamer Najm, Abu Hasna Nidaa, Damo Nidal, Mahmoud Reema, Etimad Weshah ve Islam Al Zrieai’nin süreleri 3 ila 6 dakika arasında değişen filmleri yer alıyor.

'İnek' REKLAM Akademi ödüllü yönetmen Andrea Arnold imzalı “İnek”, mandırada yaşayan bir ineğin yakın portesini sunarak çiftlik hayvanlarının refahı sorunlarını vurguluyor. Mert Kaya’nın “Nehre Su Taşımak: 20. Yılında Anadolu Kültür” adlı yapımı ise Türkiye’nin pek çok kentinde kültür-sanat ve sivil toplumu buluşturan Anadolu Kültür’ün 20 yılda yaptıklarını ona emek verenlerin anlatımıyla perdeye taşıyor.

“İmhanın Ötesinde Gazze” söyleşisi Hangi İnsan Hakları? Film Festivali kapsamında Pera Müzesi, çarpıcı bir söyleşiye de ev sahipliği yapacak. 15 Aralık Pazar 14.45’te ücretsiz olarak gerçekleşecek “İmhanın Ötesinde Gazze” başlıklı söyleşide, Forensic Architecture'ın kurucusu ve yöneticisi Eyal Weizman ile Filistinli sanatçı Basma Al-Sharif, Gazze'de devam eden insanlık krizine farklı disiplinlerden yaklaşımlarla ışık tutacak.

REKLAM İsrail'in Gazze'deki 14 aydır aralıksız süren şiddet politikasının etkilerinin ele alınacağı söyleşide iki isim, yerleşimci sömürgecilik ve askeri işgal rejiminin Gazze Şeridi üzerindeki yıkıcı sonuçlarını disiplinler arası bir perspektifle analiz edecek. Çığır açan ekibiyle soykırımın sağlam bir kaydını oluşturan Weizman ile Gazze kökenli sanatçı Al-Sharif, şiddeti görünür kılmanın ve görselleştirmenin ötesinde, özgürlük ve umut tasavvurunun nasıl mümkün olabileceğini tartışacak.

Bu program kapsamındaki tüm gösterim ve etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali Programı: 14 Aralık Cumartesi 15.00 UNDR (15') Bir Fidai Film (78’) 17.00 Passing Drama (66’) 19.00 Çalınan Gezegenim (82’) REKLAM 15 Aralık Pazar

13.00 Gidecek Yer Yok (96’) 16.00 Düş Gören Köpekler (77’) 18.00 Kara Kutu Günlükleri (103’) 17 Aralık Salı 17.00 Deniz Manzaralı (80’) 19.00 Sıfır Noktasından: Gazze'nin Anlatılmamış Öyküleri (115’) 18 Aralık Çarşamba