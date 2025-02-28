Hangi semtte aidat ne kadar?

İstanbul’daki siye aidatı sorunu malum. Rakamlar öyle noktalara çıktı ki tartışma hiç bitmiyor. Aidatlara ilişkin yeni düzenlemeyi gündeme taşımıştım. Yani aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek. Peki ya İstanbul’da hangi semtte aidatlar ne kadar? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, semt semt aidatları açıkladı…

Bölgelere Göre Aidat Fiyatları

İstanbul’daki bazı bölgelerde güncel site aidatları şöyle: • Halkalı Avrupa Konutları: 4.000 TL • Tema 2: 6.000 TL • Maslak Eplix: 15.000 - 17.500 TL • mashattan: 15.000 - 25.000 TL • vadi İstanbul: 12.000 - 20.000 TL • Finans Kent: 5.300 - 6.500 TL • Beşinci Levent Torunlar: 4.000 - 8.000 TL • Ulus (eski siteler): 20.000 TL • Ulus (yeni siteler): 35.000 - 50.000 TL • Etiler (eski siteler): 15.000 - 35.000 TL • Beşiktaş (apartmanlar): 3.000 - 5.000 TL • Şişli (rezidanslar): 8.000 - 12.000 TL • Nişantaşı (apartmanlar): 5.000 - 11.000 TL • Bazı lüks rezidanslar: 75.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Müstakil villalarda ise aidatlar daha yüksek seviyelerde: • Kemal Country: 30.000 - 45.000 TL • Zekeriyaköy: 20.000 - 30.000 TL • Demirciköy: 30.000 TL • Büyükçekmece: 20.000 - 35.000 TL

Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin Zor Dönem

Şenay Araç, İstanbul’daki site aidatlarının hızla yükselmesinin hem ev sahipleri hem de kiracılar için büyük mali yük oluşturduğunu belirtiyor. Yatırım amaçlı ev alanların, sadece kira geliri değil, aidat ve bakım masraflarını da hesaba katmaları gerektiğini vurgulayan Araç, önümüzdeki dönemde bu konunun daha da gündeme geleceğini söylüyor. İstanbul’da lüks konut projelerinde yaşamak artık sadece yüksek kiralarla değil, artan aidatlarla da büyük bir maliyet haline geliyor.