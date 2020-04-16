Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre yasa çıkmadan önce açık cezaevlerindeki hükümlü sayısı 75 bindi. İnfaz paketinin yürürlüğe girmesinden bu yana açık cezaevlerindeki 73 bin hükümlü izne 31 Mayıs’a kadar gönderildi.

Bilim Kurulu’nun salgınla ilgili değerlendirmeleri kapsamında Adalet Bakanlığı bu izin süresini ikişer aylık periyotlar halinde iki defa uzatabilecek. Bu isimler içerisinden doğrudan tahliye olacakların durumu süreç içerisinde değerlendirilecek. Süresini tamamlayanlar hakkında mahkemelerce tahliye kararı verilecek.

EMRAH SERBES’E KORONA İZNİ

Alkollü araç kullanarak 3 kişinin öldüğü trafik kazasına sebebiyet veren senarist ve yazar Emrah Serbes de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mayıs’a kadar izinli sayılan isimler arasında yer aldı. 13 Eylül 2019 tarihinden beri Silivri Açık Cezaevinde bulunan Serbes, koronavirüs salgını izni kapsamında tahliye edildi. Serbes, yeni yasadaki yarı yarıya infaz ve 3 yıllık denetimli serbestlik hakkından da faydalanacak. Bu durumda 13 yıl ceza alan Serbes, koronavirüs sonrası yeniden cezaevine dönecek. 1 yıl 3 ay sonra ise şartlı tahliye hakkı elde edecek.

7 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kapalı cezaevinde bulunan ve infaz indirimleri ile 3 yıllık denetimli serbestlikten faydalanan 7 bin kişinin ise doğrudan tahliyesine karar verildi. Bu kararlar ilgisine göre, infaz hakimleri ya da yargılama dosyalarına bakan derece mahkemelerince veriliyor. Alattin Çakıcı da bu kapsamda tahliye edilen isimler arasında bulunuyor.

O CANİLER FAYDALANAMAYACAK

Ceren Damar Şenel, Şule Çet, Emine Bulut, Ceren Özdemir gibi kamuoyunda infial yaratan cinayetlerin failleri İnfaz Yasası’ndan herhangi bir şekilde yararlanamayacak. Bu isimler “kasten öldürme” öldürme suçları kapsamında ceza aldı. “Kasten öldürme” suçuna ilişkin Yeni İnfaz Yasası’nda herhangi bir infaz indirimi öngörülmedi. Ayrıca bu suçun failleri 3 yıllık geçici denetimli serbestlikten de faydalanamayacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste tecavüze direndiği için vahşice katledilen 19 yaşındaki Özgecan Aslan’ın failleri de infaz düzenlemesinden yararlanamayacak. Yine kamuoyunda tepki çeken tecavüz (nitelikli cinsel saldırı) dosyalarının failleri de hiçbir indirim ve lehe hükümden faydalanamayacak.

HANGİ SUÇLAR İNDİRİMLERDEN YARARLANAMAYACAK?

Yeni İnfaz Yasası’nda yer alan koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik indirimlerinden yararlanamayacak suçlar şöyle:

- Terör suçları (yetişkin ve çocuk)

- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen nitelikli ve bazı basit suçlar (TCK 102/1-2., 103, 104/1-2-3, 105)

- Cinsel dokunulmazlığa karşı çocuklar tarafından işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)

- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

- Uyuşturucu madde ticareti suçları

- Kasten öldürme suçları

- Yüzün sürekli değişmesine neden olacak ağır yaralama (TCK 87/2-d)

- İşkence ve eziyet suçu

- Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları (TCK 326 ile 339)

- Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu kapsamına giren suçlar (Not: 3 yıllık denetimli serbestlikten yararlanacaklar)