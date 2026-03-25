Hangi ülkede hangi tatlı yenir? İşte ülkelerin en meşhur tatlıları
Son zamanlarda dünyadaki en popüler seyahatlerden biri de gastronomi seyahatleri... Bir süredir bir yemeğin, bir tatlının, yeni bir lezzetin peşinden kilometlere aşıp ülkeler değiştirenlerin sayısı epey arttı. Peki, bu seyahatlere meraklı olanlar hangi ülkede hangi tatlıyı yiyecebileceini biliyor mu? İşte ülkelerin kendi içinde ve dünyada en meşhur olan tatlıları.
Mochi – Japonya
Japonların tatlısı da pirinçten... Uzak Doğu'nun en enteresan ülkelerinden biri olan Japonya, üstün teknolojisini ve pratik hayatını Mochi ile birleştiriyor. Kısa taneli bir pirinç türü kullanılarak yapılan tatlıde pirinç dövülerekmacun kıvamına getiriliyor! Üstelik bu tatlı Japonya'da moçitsuki adlı bir tören eşliğinde yapılıyor. Uğruna kilometreler aşmaya değer...
Sticky Toffee Pudding - İngiltere
Bakmayın böyle havalı ve uzun bir ismi olduğuna, bu bildiğin hurmalı kek! Adında puding geçtiği için bu tatlı kafanızı karıştırabilir ama bu aslında toffe sosu ile ıslatılmış hurmalı bir kektir. İngiltere'nin meşhur tatlısı Sticky Toffee Pudding'in kökleri konusundaki tartışma ise adından daha uzun tartışılmıştır...
Churros - İspanya
İspanyollar Churrosla kahvaltı etmeye bayılır ama biz Türkiye'de son yıllarda açılan Churrosçular nedeniyle bol meyveli ve çikolata soslu bir tatlı sanıyoruz. Dışı çıtır içi ise yumuşacık hamur kzıartması çubukları İspanya'da Türkiye'de olduğu gibi şekere ve tarçına bulanmaz. Orada bazen kahveyle bazen ise sıcak çilotayla bir öğün olarak tüketilir!
Pasteis de Nata – Portekiz
Son zamanlarda İstanbul'da da epey Nata'cı açıldı. Akdeniz sahillerinde rüya gibi bir hayat yaşanıyormuş izlenimi veren Portekiz'in en meşhur tatlısı olan Nata, milföy hamuru gibi bir hamurla hazırlanmış minik çıtır çanakların içini dolduran özel kremasıyla akıllarda kalan bir tatlı. Tarçın ve pudra şekeri serperek servis edilir.
Crème brûlée - Fransa
Jean-Pierre Jeunet'in meşhur filmi Amelie'de karakterin kadraja bakarak kırdığı o tatlıyı hatırlıyor musunuz? İşte o Fransa'nın meşhur tatlısı Crème brûlée'nin ta kendisi! Nefis bir vanilyalı muhallebinin biraz şekerli bir katmanla buluşması neyse de püsrmüzle yakılarak servis edilmesi bu tatlıyı bir yıldız haline getiriyor.
Tiramisu- İtalya
Makarnası ve pizzası bir yana, İtalya'nın en önemli ve en güzel lezzeti pek çoklarına göre şüphesiz ki tiramisu... Kedidili bisküvilerinin kahveyle ıslatıldıkktan sonra mascarpone peynirine bulanmasıyla hazırlanan tiramisunun püf noktası mascarpone peyniri. Tiramisu ülkemizde de çok yaygındır ancak ülkemizde çoğu tarif labne peyniri içerir. Orijinalinde ise bu peynir labne değil mascarpone peyniridir.
Bougatsa- Yunanistan
Yunan mutfağının özellikle Selanik bölgesinde meşhur olan bu tatlısı hem tuzlu hem de tatlı olmak üzere iki formda da yapılır ve ikisi de çok sevilir. Çıtır yufkaların arasına doldurulan kremalı dolguyla hazırlanır. Fikir olarak Nata'ya benzer.
Garash Pastası- Bulgaristan
Sınır komşumuz Bulgaristan'ın çikolata rüyası Garash pastasının en büyük özelliği unsuz olması desek inanır mısınız? Bulgar mutfağının olmazsa olması bu tatlı yoğun çikolata, ceviz ve yumurta akının başrolde olduğu bir tatlıdır.
Karaorman pastası (Schwarzwälder Kirschtorte) - Almanya
Almaya'nın 1930'lu yıllardan beri en sevilen en meşhur tatlısı olan Schwarzwälder Kirschtorte, bizim Karaorman pastasından başkası değil. Islatılmış kakaolu pandispanya kek, krema, vişme ve çikolata rendesi... Bitti mi? Hayır! Bu pastayı Almanlar için özel yapan şey kekin vişne likorü ile ıslatılmış olması.
Baklava – Türkiye
Bayramda, kutlamada, yeni bir şey alındığında, bi işe kabul edildiğinde, çok istenilen bir şey elde edildiğinde hemen baklavaya koşarız. Bizim dünya çapında en meşhur tatlımız da şüphesiz ki baklava. Ardından karınca duası okunacak kadar ince bir yufka, kaliteli sade yağ ve arasına altın değerinde antep fıstığı... Bu kadar özenle hazırlanan baklavanın ününün dünyaya yayılmasında şaşırılacka bir şey yok elbette!