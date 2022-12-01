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Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı

Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Evrim Solmaz, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Özgü Namal, Mehmet Aslantuğ, Ebru Özkan, Caner Cindoruk gibi isimlerle aynı dizide rol alan sevilen isme "Yıllara meydan okuyor" yorumları geldi.

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  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı

    Bir dönemin efsane dizisi Hanımın Çiftliği’nde canlandırdığı Gülizar karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Evrim Solmaz, sosyal medyada yayınladığı son haliyle dikkatleri üzerine çekti.
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı

    EVRİM SOLMAZ KİMDİR?

    27 Ağustos 1972 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Evrim Solmaz, 1994 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı sene İstanbul'a yerleşen ünlü isim tiyatro oyunlarında rol almaya başlamıştır. 1994 yılında ilk olarak Gülşen Abi dizisinde rol alan Solmaz, ekranlara kendisini sevdirmiştir. Evrim Solmaz, 1.67 metre boyunda, 55 kilo ve Başak burcudur.
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı

    EVRİM SOLMAZ EVLİ Mİ?

    Evrim Solmaz, 2013 yılında Arda Şener ile nikah masasına oturmuştur. Çiftin mutlu bir evliliği ve bir erkek evlatları vardır.
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı

    EVRİM SOLMAZ HANGİ DİZİLERDE, FİLMLERDE OYNADI?

    2019 – Zengin ve Yoksul (TV Dizisi)

    2016-2017 – Diriliş Ertuğrul (Aytolun) (TV Dizisi)

    2011 – 2014 – Umutsuz Ev Kadınları (Zeliş) (TV Dizisi)

    2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Gülizar) (TV Dizisi)

    2008 – Yaban Gülü (Yenge) (TV Dizisi)

    2007 – Yaralı Yürek (Elif) (TV Dizisi)

    2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Mine)(TV Dizisi))

    2005 – Ömer Seyfettin: Çanakkale'den Sonra (Dilruba) (TV Filmi)

    2005 – Ömer Seyfettin: Velinimet – Uçurumun Kenarında (Peride) (TV Filmi)

    2005 – Son Yüzleşme (TV Dizisi)

    2005 – Maskeli Beşler Intikam Peşinde (Tekin'in üvey annesi) (Sinema Filmi)

    2005 – Beyza’nın Kadınları (Sinema Filmi)

    2005 – Sen Ne Dilersen (Genç Eftemiya)

    2005 – Kayıt Dışı (Cemre) (TV Dizisi)

    2004 – 2006 – Büyük Buluşma (Ziynet) (TV Dizisi)

    2004 – Paydos (TV Filmi)

    2004 – Hababam Sınıfı Askerde (Kadın Asker) (Sinema Filmi)

    2003 – Estafurullah Yokuşu (Gümüş) (TV Dizisi)

    2002 – Bulutbey (Yeşim) (TV Dizisi)

    2002 – Karaoğlan (Yeter Sultan) (TV Dizisi)

    2002 – Zerda (Türkan) (TV Dizisi)

    2000 – Bedel (TV Filmi)

    2000 – Beyaz Yalanlar (TV Dizisi)

    2000 – Dilber (Dilber) (TV Filmi)

    1998 – Kaçıklık Diploması : Tunç Bas¸aran

    1997 – İlişkiler (Tülay) (TV Dizisi)

    1996 – Kralın Hayatı (TV Dizisi)
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı

    İzleyiciye kendini sevdiren başarılı oyuncu, yıllara meydan okuyor. Evrim Solmaz'ın sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı

    İşte Evrim Solmaz son hali...
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı
  • Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı

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