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        Haberler Spor Futbol İspanya Hansi Flick'ten Ancelotti'ye övgü - Futbol Haberleri

        Hansi Flick'ten Ancelotti'ye övgü

        Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, önümüzdeki günlerde Real Madrid'den ayrılacak olan Carlo Ancelotti'yle ilgili övgü dolu ifadelerde bulundu. Flick, "Ancelotti, Real Madrid'de harika işlere imza attı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 14.05.2025 - 18:39
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        Hansi Flick'ten Ancelotti'ye övgü!
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        İspanya LaLiga'nın lideri Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü olmaya hazırlanan Carlo Ancelotti'yle ilgili konuştu.

        HANSİ FLİCK'TEN ANCELOTTİ'YE ÖVGÜ

        Flick, "Carlo Ancelotti, Real Madrid'de harika işlere imza attı. O, dünyanın en iyi ve en başarılı teknik direktörlerinden biri. Ancelotti'ye en iyi dileklerimi sunuyorum. Harika bir takıma katılacak ve Brezilya'da da başarılarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Ancelotti, 26 Mayıs'tan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek.

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