Hansi Flick'ten Ancelotti'ye övgü!

İspanya LaLiga'nın lideri Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü olmaya hazırlanan Carlo Ancelotti'yle ilgili konuştu.

HANSİ FLİCK'TEN ANCELOTTİ'YE ÖVGÜ

Flick, "Carlo Ancelotti, Real Madrid'de harika işlere imza attı. O, dünyanın en iyi ve en başarılı teknik direktörlerinden biri. Ancelotti'ye en iyi dileklerimi sunuyorum. Harika bir takıma katılacak ve Brezilya'da da başarılarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Ancelotti, 26 Mayıs'tan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek.