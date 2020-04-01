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Hanta virüsü nedir? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır?

Bütün dünyayı kasıp kavuran ve pandemi ilan edilen corona virüsü salgını ile boğuşulan bu günlerde yine Çin'de ortaya çıkan hanta virüsü olarak adlandırılan yeni bir virüs tespit edildi. Corona virüsün ardından ortaya çıkan ve insanlar için öldürücü olan hanta virüsü merak konusu oldu. Peki hanta virüsü nedir?  Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hanta virüsü nasıl bulaşır? Konu ile ilgili tüm detayları araştırdık

Hanta virüsü

Hanta Virüsü Nedir? 

Hantaan ya da hanta virüs olarak bilinen bu hastalık Bunyaviridae grubunda bulunan tek sarmallı bir RNA virüsüdür. İlk görüldüğü yer olan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden adını alan bu virüs ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre; hanta virüsleri genellikle kemirgenler tarafından yayılan bir virüstür. Özellikle kırsal bölgeler başta olmak üzere şehirlerde de insanlar için ciddi anlamda tehlike teşkil ederler. Ortalama olarak virüsün bulaşmasından 1 ile 5 hafta sonra bulguları görünmeye başlayan ve kuluçka süresi 12 ila 21 gün olan hanta virüsü, corona virüsü ardından dünyaya korku salıyor.

Hanta Virüsü Belirtileri Nelerdir?

HPS'nin erken belirtileri arasında

  • Yorgunluk
  • Ateş
  • Kas ağrıları kalça, sırt, omuz gibi büyük kas gruplarında ağrıyı
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Karın ağrısı
  • İshal
  • Kusma
  • Bulantı

Geç belirtiler olarak hastalığın başlangıcından 4 ile 10 gün sonra, Hantavirüs Pulmoner yani akciğer Sendromu tablosu gelişir. HFRS'nin ilk belirtileri de HPS ile benzer. HFRS ayrıca

  • Tansiyonun düşmesi ya da hipertansiyon
  • Akut şok
  • Damarlarda sızıntı
  • İsrar miktarında azalma
  • Akut böbrek yetmezliğine
  • Akciğer ödemi
  • Nadiren de olsa kulak ağrısı, boğaz ağrısı gibi belirtiler de görülebilmektedir.

Hanta Virüsü Nasıl Bulaşır?

Hanta virüs’ün doğadaki başlıca kaynağı başta fareler olmak üzere kemirgen hayvanlardır. Hanta virüsü, hayvanlarda herhangi bir hastalığa neden olmadan uzun süre yaşamakta ve bu kemirgenlerin idrarlarında virüs bir seneye kadar saptanabilmektedir. İnsanlara bulaşma durumu ise virüsü taşıyan kemirgenlerin ısırması ve ısırma esnasındaki salya, tükürük ya da kemirgen idrarın özellikle içme sularına karışması yoluyla ayrıca tükürüğün insan deri ve mukozalarından girmesi ile gerçekleşebilir. Bunun haricinde tükürük, idrar gibi maddelerle enfekte olmuş havadaki partiküllerin solunması ile de hastalık bulaşabilmektedir. Hanta virüs hastalığı 20 ile 50 yaş grubunda daha çok erkeklerde ve sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında görüldüğü tespit edildi.

Hanta virüsü hava yoluyla bulaşmamakta ancak insanlara yalnızca kemirgenlerin dışkıları ve salyaları ile temas etmeleri halinde, nadiren ise enfekte bir taşıyıcının ısırmasıyla bulaşmaktadır.

Hanta Virüsü Ölüm Oranı Nedir?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre; hastalığın ölüm oranı yüzde 38 dir

Hanta Virüsü Tedavisi Nasıl Olur?

Hantavirus enfeksiyonun aşısı ya da özel bir tedavisi şekli bulunmamaktadır. Ancak hastanın hayati fonksiyonları desteklenerek tedavi sürecine başlanmalıdır.

Hanta Virüsünden Korunma Yöntemleri Nelerdir?

  • Hanta virüsünden korunmada en önemli etken, yerleşim yerleri çevresinde kemiricilerin bulunmaması ya da varlığının önlenmesi sağlanmalıdır.
  • Evlerde evcil hayvan olarak fare ya da herhangi bir kemirgen hayvan beslenmemelidir.
  • Evinde kedisi olanlar için eğer kedi virüslü bir kemirgen ya da fareyi yemişse konut içerisinde hastalık virüsünü taşıyabilir ve insanlara bulaştırabilir.
  • Evlerde genel olarak yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması, farelerin yerleşebileceği boşlukların tamiri, genel hijyen kurallarına uyulması gibi farelere yönelik önlemler alınmalıdır.
  • Kemirgenlerin barındığı ortamlarda çalışanlar mutlaka eldiven ve maske takmalı, dezenfektan kullanmalıdır. Kemirgenlerin girmemesi için kapı ve pencerelere sineklik konulmalı, çöplerin kapakları sürekli kapalı tutulmalıdır. Ayrıca fare ya da kemirgenlerin geçtiğini düşündüğünüz alanlar çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. Eğer vücudunuzun bu virüsle temas etme ihtimali olan kısmını dezenfekte edip derhal doktora başvurulmalıdır.

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