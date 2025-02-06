Happy Center, Altun Şirketler Grubu bünyesinde hizmet sunan bir kuruluştur. İnternet üzerinden de online alışveriş imkanı sunan Happy Center, teknolojiden kozmetiğe manavdan et reyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Peki, Happy Center kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Happy Center hafta sonu kaça kadar açık, açılış-kapanış saati nedir ve hafta sonu çalışma saatleri kaçla kaç arasındadır? Happy Center çalışma saatleriyle ilgili tüm merak edilen detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Happy Center Çalışma Saatleri 2025

Happy Center mağazaları başta İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale ve Balıkesir’deki mağazalarıyla bir yükseliş ivmesi yakalamıştır. Happy Center mağazalarının 2025 yılında çalışma saatleri 09.00 ile 22.00 arasındadır. Happy Center servis saatleri ise 09.00 ile 21.00 arasındadır.

Happy Center Kaçta Açılıyor?

Günün ilk ışıklarında, sabah saatlerinde alışveriş yapmayı tercih edenlerin en merak ettikleri konulardan biri de Happy Center mağazalarının açılış saatidir. Happy Center mağazaları haftanın yedi günü mesaiye saat 09.00’da başlamaktadır. Yani 09.00’dan itibaren mağazadan alışveriş yapabilirsiniz.