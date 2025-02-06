Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.826,61 %1,10
        DOLAR 35,8948 %-0,05
        EURO 37,2967 %-0,25
        GRAM ALTIN 3.296,00 %-0,26
        FAİZ 38,77 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 37,09 %-0,45
        BITCOIN 98.257,00 %1,36
        GBP/TRY 44,5549 %-0,86
        EUR/USD 1,0364 %-0,37
        BRENT 74,90 %0,39
        ÇEYREK ALTIN 5.389,22 %-0,26
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Happy Center Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: Happy Center Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık? Hafta Sonu Açık Mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Happy Center çalışma saatleri 2025: Happy Center market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

        1996 yılında perakende sektörüne giriş yapan Happy Center, günümüzde 190 şubesiyle müşterilerine hizmet sunmaktadır. "Alışveriş her yerden, mutlu alışverişler Happy'den yapılır" sloganıyla hizmete açılan Happy Center mağazaları, felsefesini gülümseyen yüz ambleminden almaktadır. Peki, Happy Center market saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte Happy Center çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Happy Center çalışma saatleri 2025
        ABONE OL

        Happy Center, Altun Şirketler Grubu bünyesinde hizmet sunan bir kuruluştur. İnternet üzerinden de online alışveriş imkanı sunan Happy Center, teknolojiden kozmetiğe manavdan et reyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Peki, Happy Center kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Happy Center hafta sonu kaça kadar açık, açılış-kapanış saati nedir ve hafta sonu çalışma saatleri kaçla kaç arasındadır? Happy Center çalışma saatleriyle ilgili tüm merak edilen detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

        Migros çalışma saatleri 2023
        Migros çalışma saatleri 2023

        Happy Center Çalışma Saatleri 2025

        Happy Center mağazaları başta İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale ve Balıkesir’deki mağazalarıyla bir yükseliş ivmesi yakalamıştır. Happy Center mağazalarının 2025 yılında çalışma saatleri 09.00 ile 22.00 arasındadır. Happy Center servis saatleri ise 09.00 ile 21.00 arasındadır.

        Happy Center Kaçta Açılıyor?

        Günün ilk ışıklarında, sabah saatlerinde alışveriş yapmayı tercih edenlerin en merak ettikleri konulardan biri de Happy Center mağazalarının açılış saatidir. Happy Center mağazaları haftanın yedi günü mesaiye saat 09.00’da başlamaktadır. Yani 09.00’dan itibaren mağazadan alışveriş yapabilirsiniz.

        Happy Center Kaçta Kapanıyor?

        Gün içerisinde alışverişe vakit bulamayanlar ya da iş dönüşü eli boş dönmek istemeyenler genellikle akşam vakitlerinde alışveriş yapmayı tercih etmektedir. Bu sebeple mağazanın kaçta kapandığı pek çok müşterinin merak ettiği konulardan biridir. Happy Center mağazaları genel olarak 22.00’da mesailerine son vermektedir.

        REKLAM

        Happy Center Kaça Kadar Açık?

        Happy Center mağazaları saat 22.00’a kadar hizmet vermektedir. Ayrıca mağazada vardiyalı çalışma sistemi olup öğle molası yoktur.

        Happy Center Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

        Happy Center mağaza zincirleri hafta sonu ve hafta içi çalışma saatleri açısından herhangi bir farklılık göstermemektedir. Haftanın 7 günü rutin çalışma saatlerine sahip olan mağaza bu saat aralığı dini ve resmi bayramlarda da sürdürmektedir. Happy Center hafta sonu saat 22.00’a kadar açıktır.

        Happy Center Açılış Saati

        Happy Center mağazaları lokasyon fark etmeksizin belirli çalışma saatleri planlarına sahiptir. Tüm mağazalar için geçerli olan Happy Center açılış saati 09.00’dır.

        Happy Center Kapanış Saati

        REKLAM

        Happy Center kapanış saati özellikle mağaza kapanmadan ihtiyaçlarını temin etmek isteyenler tarafından sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Happy Center kapanış saati 22.00 olup şubeler arası farklılık göstermeyen tek bir kapanış saati politikasına sahiptir. Yani muhitin kalabalık ya da tenha olması mağaza kapanış saatini etkilememektedir.

        Happy Center Hafta Sonu Çalışma Saatleri

        Happy Center mağaza zincirleri hafta içi ve hafta sonu aynı çalışma saatlerine sahiptir. Sıklıkla müşteriler özellikle Pazar günleri mağazanın açık olup olmadığını sormaktadır. Happy Center cumartesi ve Pazar da müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Happy Center hafta sonları saat sabah 09.00 ile akşam 22.00 arasında açıktır.

        Hafta içi: 09.00 – 22.00

        Hafta sonu: 09.00 – 22.00

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"