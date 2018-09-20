Kalp yetmezliği tedavisi için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Gamze Kalaycı, dün sabah hapşırdıktan sonra birden fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Kalaycı'nın hapşırdıktan sonra kalp krizi geçirdiği ve beynine pıhtı attığı belirlendi. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Peki, hapşırık nasıl oluyorda kişinin ölümüne neden olabiliyor? Basit gibi görünen hapşırık aslında hayatı zindan edebildiği gibi kişinin hayatını da elinden alabiliyor mu?

Geçtiğimiz yıllarda hapşırığını engellemek için ağız ve burnunu kapatıp kendini sıkan bir kadın, beyninin bir bölümünün hasar görmesi sonucu komaya girmişti. İngiltere'de hapşırırken kendisini tutan bir kişinin de boğazında yırtık meydana gelmişti. Peki, hapşırık, kalbi nasıl etkiliyor? Hapşırırken kalp krizi geçirmek mümkün mü?

"HAPŞIRMA KALP KRİZİNE NEDEN OLMAZ"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Dağdeviren, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Hapşırmak, öksürmek veya derince nefes tutmak kalp ritminde geçici olarak hızlanma veya yavaşlamaya neden olabilir fakat kalp krizine, ölüme neden olmaz. Ancak bir tane istisnası var; şiddetli öksürme sırasında göğüs içi basınçtaki ani değişiklik, bazen akciğer zarı arasına hava kaçmasına sebep olur. Bu da akciğerin sönmesine (pnömotoraks) yol açar. Böyle bir durumda zaten kişinin altta yatan bir hastalığı varsa ciddi solunum sıkıntısı gelişir ve bu da ölüme neden olabilir. Bunun dışında hapşırma kalp krizine veya ölüme neden olmaz. Ama altta yatan bir hastalık söz konusuysa olabilir."

KESİNLİKLE BUNU YAPMAYIN!

Kardiyolog Yrd. Doç. Dr. Tayfun Gürol ise, "Kalp yetmezliği olan bir bireyin hapşırması sonucu ölüm mümkün değildir. Altında kalp yetmezliği dışında başka bir neden mevcuttur. Hapşırmak, kalp rahatsızlıklarında ölüme sebebiyet vermez" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, Ağız ve burnu kapatarak hapşırığı durdurmanın tehlikeli bir şey olduğunu belirterek, kesinlikle bunun yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

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