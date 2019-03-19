Hara Pappa'nın nişanlısı Burak Hakkı: Düğün bu yaz olacak

Oyuncu Burak Hakkı, önceki gece Cihangir'de Yunanlı nişanlısı Hara Pappa ile görüntülendi. Hakkı, evlilik sorularına, "Düğün bu yaz olacak" açıklamasını yaptı