Haraç çetesi yakalandı! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sultanbeyli'de esnafı haraca bağlamak isteyen çete en son bir kuyumcuya dadanmıştı. Esnaftan iki kilo altın isteyen istediği olmayınca da dükkana kurşun yağdıran şehir eşkiyaları yakalandı. 11 şüpheli film gibi operasyonla gözaltına alındı.

Habertürk Giriş: 13.08.2024 - 19:37 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:37 facebook

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