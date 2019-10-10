Harekât ne demek? Harekât sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

HAREKÂT TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, harekât şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "harakat, herakat" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "harekât"tır.

HAREKÂT NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre harekât; "Davranışlar, işler" ve "Belli bir amaç gözetilerek bir askerî birliğe yaptırılan manevra, çarpışma, çevirme, kovalama gibi işler" anlamlarında kullanılmaktadır.