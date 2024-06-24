Haritanın en küçük noktaları: Dünyanın en küçük 10 ülkesinin bilinmeyen gerçekleri!

Vatikan Şehri, hem büyüklük hem de nüfus açısından dünyanın en küçük bağımsız devletidir. Dünyanın en küçük ülkesi olmasına rağmen Vatikan, Katolik Kilisesi'nin ruhani ve idari merkezi olarak büyük bir öneme sahiptir. Ziyaretçiler, Aziz Petrus Bazilikası ve Michelangelo'nun Sistine Şapeli tavanı da dahil olmak üzere paha biçilmez sanatsal hazinelere ev sahipliği yapan Vatikan Müzeleri gibi ikonik simge yapılara hayranlık duymak için buraya akın ediyor.