Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Haritanın en küçük noktaları: Dünyanın en küçük 10 ülkesinin bilinmeyen gerçekleri!

        Haritanın en küçük noktaları: Dünyanın en küçük 10 ülkesinin bilinmeyen gerçekleri!

        Dünya üzerinde yüzölçümü bakımından devasa topraklara sahip ülkeler olduğu gibi, haritanın en küçük noktalarında yer alan ve birçok kişinin adını bile duymadığı minik ülkeler de bulunuyor. Sizin için yüzölçümleri küçük ama tarihi ve kültürel açıdan büyük olan dünyanın en küçük 10 ülkesinin bilinmeyen gerçeklerini derledik. İşte, detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünya haritasında gözle görülmesi zor olan, ancak tarihi, kültürel ve ekonomik zenginlikleriyle dikkat çeken en küçük 10 ülkenin hikayeleriyle tanışmaya hazır mısınız? İşte, yüzölçümleriyle küçük fakat etkileriyle büyük olan bu ülkelerin bilinmeyen yönleri...

        2

        10. VATİKAN

        Nüfus: 524

        Para birimi: Euro

        3

        Vatikan Şehri, hem büyüklük hem de nüfus açısından dünyanın en küçük bağımsız devletidir. Dünyanın en küçük ülkesi olmasına rağmen Vatikan, Katolik Kilisesi'nin ruhani ve idari merkezi olarak büyük bir öneme sahiptir. Ziyaretçiler, Aziz Petrus Bazilikası ve Michelangelo'nun Sistine Şapeli tavanı da dahil olmak üzere paha biçilmez sanatsal hazinelere ev sahipliği yapan Vatikan Müzeleri gibi ikonik simge yapılara hayranlık duymak için buraya akın ediyor.

        4

        9. MONAKO

        Nüfus: 36,297

        Para birimi: Euro

        5

        Güneşin kavurduğu Fransız Rivierası boyunca uzanan Monako, ihtişam ve lüksü bir arada sunuyor. Prestijli Grand Prix pisti ve nefes kesen Akdeniz manzarasıyla bu prenslik, eski dünya cazibesiyle ziyaretçileri büyülemektedir.

        6

        8. NAURU

        Nüfus: 12,780

        Para birimi: Avustralya Doları

        7

        Nauru, Orta Pasifik Okyanusu'nda pastoral tropik manzaraları ve zengin deniz biyoçeşitliliğiyle bilinen uzak bir ada ülkesidir. Bir zamanlar fosfat madenciliğinin hareketli bir merkezi olan Nauru, bugün gezginlere yaşam dolu mercan resiflerinden palmiye ağaçlarıyla çevrili tenha plajlarına kadar bozulmamış doğal güzelliklere kapılma şansı sunuyor.

        8

        7. TUVALU

        Nüfus: 11,396

        Para birimi: Tuvalu Doları

        9

        Palmiye ağaçlarıyla çevrili atolleri ve kristal berraklığındaki lagünleriyle Tuvalu, Güney Pasifik'in sakin güzelliğini temsil etmektedir. Dünyanın en küçük ve en uzak ülkelerinden biri olarak, rahat bir ada yaşam tarzına ve güçlü bir topluluk duygusuna sahiptir. Ziyaretçiler, bozulmamış plajlarını ve canlı mercan resiflerini keşfederken Tuvaluan misafirperverliğinin sıcaklığını deneyimleyebilirler.

        10

        6. SAN MARINO

        Nüfus: 33,642

        Para birimi: Euro

        11

        Kuzey İtalya'da doğal bir dağın tepesinde yer alan San Marino, dünyanın en eski cumhuriyetidir. Tarihle iç içe ve İtalyan kırsalının panoramik manzaralarıyla çevrili bu küçük yerleşim bölgesi, ortaçağdan kalma kaleleri, şirin Arnavut kaldırımlı sokakları ve zengin kültürel mirasıyla ziyaretçileri büyülemektedir.

        12

        5. LİECHTENSTEİN

        Nüfus: 39,584

        Para birimi: İsviçre Frangı

        13

        İsviçre ve Avusturya arasında sıkışmış olan Lihtenştayn, bozulmamış Alp manzaraları ve büyüleyici köyleriyle tanınan pitoresk bir prensliktir. Küçük boyutuna rağmen, dağlarda yürüyüş ve kayak yapmaktan ortaçağ kalelerini keşfetmeye ve yerel lezzetleri tatmaya kadar birçok açık hava macerası sunar.

        14

        4. MARSHALL ADALARI

        Nüfus: 41,996

        Para birimi: ABD Doları

        15

        Pasifik Okyanusu'na dağılmış olan Marshall Adaları, mercan atolleri ve doğal güzelliklerle dolu adalardan oluşmaktadır. Kültür ve tarih açısından zengin olan bu uzak takımadalar, turistlere geleneksel Marshall geleneklerine dalma, İkinci Dünya Savaşı kalıntılarını keşfetme ve canlı mercan resifleri arasında dalış yapma şansı sunmaktadır.

        16

        3. SAINT KITTS VE NEVIS

        Nüfus: 47,755

        Para birimi: Doğu Karayip Doları

        17

        Karayip Denizi'nde yer alan Saint Kitts ve Nevis, el değmemiş plajları, yemyeşil yağmur ormanları ve zengin sömürge mirasıyla ünlü bir tropik ada ikilisidir. Ziyaretçiler büyüleyici kolonyal kasabalarda gezinebilir, volkanik zirvelere yürüyüş yapabilir ve rahat Karayip havasını içlerine çekerken su sporlarının tadını çıkarabilirler.

        18

        2. MALDİVLER

        Nüfus: 521,021

        Para birimi: Maldiv Rufiyaa'sı

        19

        Maldivler, mükemmel plajları, turkuaz lagünleri ve lüks su üstü bungalovlarıyla ünlü, eşi benzeri olmayan tropik bir cennettir. Hint Okyanusu'nda binden fazla mercan adasından oluşan bu cennet, ziyaretçilerine gözlerden uzak tatil köylerine kaçma, canlı mercan resifleri arasında dalış yapma ve gün batımı yolculuklarının büyüsünü deneyimleme şansı sunuyor.

        20

        1. MALTA

        Nüfus: 535.064

        Para birimi: Malta Lirası

        21

        Tarihle dolu ve Akdeniz güneşiyle yıkanan Malta, antik kalıntılar, Barok mimari ve masmavi sularla dolu büyüleyici bir ada ülkesidir. Valletta antik kenti gibi UNESCO Dünya Mirası alanlarını keşfetmekten tenha koylarda yüzmeye ve lezzetli Malta mutfağının tadını çıkarmaya kadar, bu küçük ama büyüleyici destinasyonda yaşanacak macera eksikliği bulunmamaktadır.

        Kaynak: Forbes

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        İmdadına bot yetişti
        İmdadına bot yetişti
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu