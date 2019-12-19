Türkiye'de özellikle doğu bölgelerinde kış mevsimi etkisini hissettirmeye başladı. Elazığ genelinde ve tarihi Harput Mahallesi'nde de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Mustafa Uç'un haberine göre, ortaya çıkan sis Harput'ta eşsiz manzaralar oluşturdu. Harput'tan bakıldığında da sis nedeniyle Elazığ görünmez bir hale geldi.

DÖRT İLDE DAHA UYARI

Öte yandan Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te de buzlanma ve sis olayına karşı vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıkları da Van'da 11, Muş'ta 10, Hakkari'de 11 ve Bitlis'te 6 derece olacak. Etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle de bölge genelinde, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis görülecek. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımdaki aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları da istendi.