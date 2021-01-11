Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimdir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Harry Potter filmlerinin 3. serisi olan Harry Potter ve Azkaba Tutsağı'nda, Azkaban'ın bekçiliğini yapan korkunç Ruh Emiciler, Black'in peşindedirler. Tehlikelere rağmen Harry Hogwarts'a geri döner.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Richard Griffiths, Gary Oldman, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters'dır.

Filmin yönetmeni Alfonso Cuarón, senaristi Steve Kloves’dur.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİN KONUSU NEDİR?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'ında, Harry, ünlü büyücü hapishanesi Azkaban'dan kaçan katil Sirius Black'in hedefidir. Azkaban'ın bekçiliğini yapan korkunç Ruh Emiciler, Black'in peşindedirler. Tehlikelere rağmen Harry Hogwarts'a geri döner fakat velisinin izni olmadığı için Hogwarts yakınlarındaki Hogsmeade'e (büyücü kasabası) gidemez. Fred ve George Weasley Harry'e Hogwarts'ın içindeki ve dışındaki gizli geçitleri ve insanların nerelerde olduklarını gösteren Çapulcu Haritası adında sihirli bir harita verirler. Harry görünmezlik pelerinin giyerek gizli bir tünelden geçip Hogsmeade'e varır.

Harry'ye yeni yılda, bir Quidditch maçında parçalanan Nimbus 2000'in yerine bir Ateşoku hediye edilir. Harry, Sirius Black'in kendi vaftiz babası ve babasının da en iyi arkadaşı olduğunu öğrenir. Ayrıca Sirius Black Potter'ların sır tutucusudur. Harry, Sirius'un anne ve babasının yerini Voldemort'a söylediğini ve ailesinin arkadaşı olan Peter Pettigrew'la birlikte 12 muggle öldürdüğünü düşünür. Bu nedenle ondan intikam alma planları yapar. Fakat gerçek sır tutucunun Peter Pettigrew olduğu ve sırrı Voldemort'a onun söylediği anlaşılır. Böylece Sirius aklanamaz.Çünkü Pettigrew kaçar