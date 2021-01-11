Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimdir? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu nedir?

Dünyaca popüler filmlerinden biri olan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak. İşte Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler haberimizde...

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimdir? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu nedir?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimdir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Harry Potter filmlerinin 3. serisi olan Harry Potter ve Azkaba Tutsağı'nda, Azkaban'ın bekçiliğini yapan korkunç Ruh Emiciler, Black'in peşindedirler. Tehlikelere rağmen Harry Hogwarts'a geri döner.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Richard Griffiths, Gary Oldman, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith, Timothy Spall, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters'dır.

Filmin yönetmeni Alfonso Cuarón, senaristi Steve Kloves’dur.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİN KONUSU NEDİR?

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'ında, Harry, ünlü büyücü hapishanesi Azkaban'dan kaçan katil Sirius Black'in hedefidir. Azkaban'ın bekçiliğini yapan korkunç Ruh Emiciler, Black'in peşindedirler. Tehlikelere rağmen Harry Hogwarts'a geri döner fakat velisinin izni olmadığı için Hogwarts yakınlarındaki Hogsmeade'e (büyücü kasabası) gidemez. Fred ve George Weasley Harry'e Hogwarts'ın içindeki ve dışındaki gizli geçitleri ve insanların nerelerde olduklarını gösteren Çapulcu Haritası adında sihirli bir harita verirler. Harry görünmezlik pelerinin giyerek gizli bir tünelden geçip Hogsmeade'e varır.

Harry'ye yeni yılda, bir Quidditch maçında parçalanan Nimbus 2000'in yerine bir Ateşoku hediye edilir. Harry, Sirius Black'in kendi vaftiz babası ve babasının da en iyi arkadaşı olduğunu öğrenir. Ayrıca Sirius Black Potter'ların sır tutucusudur. Harry, Sirius'un anne ve babasının yerini Voldemort'a söylediğini ve ailesinin arkadaşı olan Peter Pettigrew'la birlikte 12 muggle öldürdüğünü düşünür. Bu nedenle ondan intikam alma planları yapar. Fakat gerçek sır tutucunun Peter Pettigrew olduğu ve sırrı Voldemort'a onun söylediği anlaşılır. Böylece Sirius aklanamaz.Çünkü Pettigrew kaçar

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 11 Ocak Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 11 Ocak 2020
Tövbeler Olsun 21. bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 22. bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONTövbeler Olsun 22. bölüm fragmanı yayınlandı!
Ali Rıza, Halide için hayatını ortaya koydu! Arıza son bölüm izle
TELEVİZYONAli Rıza, Halide için hayatını ortaya koydu!
Erdenetler'den bir kişinin daha sonu geliyor! Çukur son bölüm izle
TELEVİZYONErdenetler'den bir kişinin daha sonu geliyor!
Menajerimi Ara 20. bölümde neler oldu? İşte Menajerimi Ara 21. bölüm fragmanı
TELEVİZYONMenajerimi Ara 21. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kıvırcık Ali ölüm yıl dönümünde anılıyor... Kıvırcık Ali kimdir? Kıvırcık Ali ölüm sebebi neydi?
TELEVİZYONVefatının 10. yılında anılıyor...
Survivor ilk eleme adayı belli oldu! Aun Ilıcalı açıkladı... 10 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazand
TELEVİZYONSurvivor’da ilk eleme adayı kim oldu?
Reyting sonuçları 10 Ocak 2020 Pazar... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Pazar reytingleri
TELEVİZYON10 Ocak reyting sonuçları
Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? (10 Ocak) Survivor 2021 haftanın ilk eleme adayı...
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim ...
Hercai 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hercai 54. son bölüm...
TELEVİZYONHercai 55. yeni bölüm fragmanı...