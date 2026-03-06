Canlı
        Haberler Dünyadan 'Harry Potter' yıldızları futbol maçında

        'Harry Potter' yıldızları futbol maçında

        'Harry Potter' yıldızları Oliver Phelps, Gary Oldman ve David Bradley, statta futbol maçı seyretmek üzere bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Maçta 'Harry Potter' buluşması

        'Harry Potter' filmi yıldızları Oliver Phelps, Gary Oldman ve David Bradley, Aston Villa ile Chelsea arasında oynanan futbol maçında bir araya geldi.

        Üç oyuncunun İngiltere'nin Birmingham şehrinde bulunan Villa Park Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafı, filmde George Weasley karakterini canlandıran Oliver Phelps paylaştı.

        Soldan sağa: Oliver Phelps, Gary Oldman, David Bradley
        Soldan sağa: Oliver Phelps, Gary Oldman, David Bradley

        Oscar ödüllü oyuncu Gary Oldman, seride Sirius Black karakterini canlandırmıştı. Fotoğrafta, Oliver Phelps ile huysuz bakıcı Argus Filch'i oynayan David Bradley'nin arasında duruyordu.

        40 yaşındaki Phelps, paylaşımının altına, "Bu akşam futbol maçında bazı tanıdık yüzler gördüm" diye yazdı.

        Filmde Fred ve George Weasley karakterlerini James ve Oliver Phelps kardeşler canlandırdı
        Filmde Fred ve George Weasley karakterlerini James ve Oliver Phelps kardeşler canlandırdı

        Phelps, Aston Villa taraftarı olarak biliniyor. Çünkü Birmingham'daki ailesi ve arkadaşları çocukluğundan beri Aston Villa'yı destekliyordu. İlginç bir şekilde, ikiz kardeşi James ise rakip kulüp Birmingham FC taraftarı.

        David Bradley, filmde Argus Filch'i oynadı
        David Bradley, filmde Argus Filch'i oynadı

        Harry Potter hayranları, fotoğrafı yorum bombardımanına tutarken, "Eğer seyirci böyleyse, bazı maçlara gelmeye başlamam gerekebilir", "Bu gerçekten destansı bir fotoğraf" benzeri mesajlar yazıldı.

        Tom Felton, Daniel Radcliffe ile bir araya geldiğinde bu fotoğrafı paylaştı
        Tom Felton, Daniel Radcliffe ile bir araya geldiğinde bu fotoğrafı paylaştı

        Oliver Phelps, Gary Oldman ve David Bradley'nin Aston Villa ile Chelsea arasındaki maçta bir araya gelmesi, haftanın ikinci 'Harry Potter' buluşması oldu.

        2001'den 2011'e kadar çekilen seride baş karakteri Daniel Redcliff canlandırırken, Harry'nin düşmanı Draco Malfoy'u Tom Felton oynadı
        2001'den 2011'e kadar çekilen seride baş karakteri Daniel Redcliff canlandırırken, Harry'nin düşmanı Draco Malfoy'u Tom Felton oynadı

        Geçtiğimiz günlerde, 'Harry Potter' ile çocuk oyuncu olarak ünlenen Tom Felton, filmdeki başrol oyuncusu Daniel Radcliffe'i, yeni Broadway gösterisinde desteklemek üzere onunla bir araya gelmişti.

        #Harry Potter
        #Oliver Phelps
        #Gary Oldman
        #David Bradley
