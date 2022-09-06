Harry Styles, Chris Pine'a tükürdü mü?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan Harry Styles, Chris Pine'a tükürdü mü? - Magazin haberleri
ABONE OL

Harry Styles, Chris Pine'a tükürdü mü?

Bu yıl 79'uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali'nde Harry Styles ve Chris Pine arasında bir "tükürük" gerilimi yaşandı

Harry Styles, Chris Pine'a tükürdü mü? - Magazin haberleri
"Tükürük" krizi!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brendan Fraser rolü için 270 kilo oldu! - Magazin haberleri
DÜNYADAN Rolü için 270 kilo!
Adriana Lima üçüncü kez anne oldu! - Brezilyalı model Adriana Lima evli mi, kaç çocuğu var? Magazin Haberleri
DÜNYADAN Üçüncü kez anne oldu!
Chris Rock: Will Smith bana saçma bir şaka yüzünden vurdu! - Magazin haberleri
DÜNYADAN 'Will Smith bana saçma bir şaka yüzünden vurdu!'
Ashley Judd: Annem kollarımda ölüyordu! - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Annem kollarımda ölüyordu!"
Leonardo DiCaprio'nun yeni aşkı Maria Beregova mı? - Dünyadan magazin haberleri
DÜNYADAN Leo'nun yeni aşkı o mu?
Jane Fonda kansere yakalandı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Kansere yakalandı
Kanye West: Porno bağımlısıyım! - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Bağımlılığım ailemi yıktı"
Jennifer Lopez, Ben Affleck ile düğün fotoğraflarını paylaştı: Bizim için bu mükemmel zamanlamaydı - Magazin haberleri
DÜNYADAN 'Bizim için bu mükemmel zamanlamaydı'
Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile yaşadığı daireden taşındı - Magazin haberleri
DÜNYADAN O iddia sonrası taşındı!
Madonna, pişmanlıklarını açıkladı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Pişmanlıklarını açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.