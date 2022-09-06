Harry Styles, Chris Pine'a tükürdü mü?

"One Direction" adlı müzik grubuyla ünlenen şarkıcı ve oyuncu Harry Styles'ın, 79.'uncu Venedik Film Festivali'nde yanına oturacağı sırada aktör Chris Pine'a tükürdüğü ileri sürüldü.

"Don't Worry Darling" filminde rol alan 28 yaşındaki Styles, iddiaya göre sevgilisi ve filmin yönetmeni Olivia Wilde'ın önünde sandalyesine yaklaşırken, aynı filmde rol alan aktörün kucağına tükürdüğünü düşünen bazı sosyal medya kullanıcıları adeta çılgına döndü.

Tuhaf olay sırasında Styles'ı yanındaki koltuğa otururken alkışlayan Chris Pine, olduğu yerde duruyor, bacağına bakıyor ve gördüğü bir şeye inanamamış gibi görünüyor. 42 yaşındaki aktör, daha sonra ceketini düzeltmekle meşgul olan pop yıldızına bir bakış atıyor ancak Styles, Pine'ın tepkisini fark edemiyor.

GÖZLÜĞÜYLE Mİ OYNUYORDU?

Wilde'ın iki sıra yanında oturan Pine ve Styles arasında neler olduğu tam olarak belli olmasa da, o anların videosunu gören bazı sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının özellikle aktörün kucağına tükürdüğünü düşünüyor. Ancak bazıları ise Pine'ın, sadece bacaklarının arasına duran güneş gözlüğüyle oynadığına inanıyor.

KANIT GÖSTERDİ

DailyMail'de yer alan habere göre; bu yaşanan, "Don't Worry Darling"de filmin galasından önce bir dedikodu yağmuruna neden olan aktörleri çevreleyen dramanın sadece son bölümü.

2021'de, oyuncu Shia LaBeouf'un sette Wilde ile tartıştığı bildirildikten sonra filmden kovulduğu, Wilde'ın bir röportajda onayladığı bir şeydi. Ancak Ağustos 2022'de LaBeouf; Variety'ye, Wilde'ın kendisini filmde tutmaya çalıştığına dair kanıt gösterdi. Bu kanıtın bir kısmı, Wilde'ın filmin başrolü Florence Pugh hakkında aşağılayıcı bir şekilde konuştuğunu da ortaya çıkardı.

"TARAF TUTMASINA TEPKİ VERDİ" İDDİASI

Pine ise iddia edilen tükürme olayından önce verdiği bir röportajında, Pugh ile çalıştığı zamandan sevgiyle bahsetti. Söylentiye göre; Wilde'ın erkek arkadaşı Styles, bunu Pine'ın tartışmada Pugh ve LaBeouf'un tarafını tuttuğunun bir işareti olarak gördü ve bu şekilde tepki verdi.

Yayınlanan bir başka video ise Pine ve Styles'ın kısa bir sohbetini gösteriyor gibi görünüyor, ancak etkileşimleri sırasında ne söylendiği belli olmasa da, kibar bir konuşma yapıyor gibi görünüyorlar.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili yorum yapan bazı kullanıcılar, "Ben bir 'Direction'erım ama aman Tanrım! Harry kalabalığın önünde Chris'e mi tükürdü? Pandeminin ortasında?" ve "Harry Stylesi Chris Pine'a tükürmüş gibi görünüyor. Gerçeği öğrenene kadar uyumayacağım" gibi paylaşımlarda bulundu.

Ancak Chris Pine ve Harry Styles, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Fotoğraflar: Splash News.