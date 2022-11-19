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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harry Styles ve Olivia Wilde aşkına ara!

Harry Styles ve Olivia Wilde'ın, yaklaşık iki yıl süren ilişkilerine ara vermeye karar verdikleri ileri sürüldü. İkilinin, hayatlarında farklı öncelikleri olduğu ve bu durumun onları ayrı düşürdüğü iddia edildi

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  • Harry Styles ve Olivia Wilde aşkına ara! - Dünyadan magazin haberleri

    Ocak 2021'de "Don't Worry Darling" filminde birlikte çalıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Harry Styles ve Olivia Wilde çiftinden kötü haber geldi.
  • Harry Styles ve Olivia Wilde aşkına ara! - Dünyadan magazin haberleri

    People'ın haberine göre; Styles ve Wilde, yaklaşık iki yıl süren ilişkilerine ara verdi.
  • Harry Styles ve Olivia Wilde aşkına ara! - Dünyadan magazin haberleri

    Harry Styles'ın hala turda olduğu ve yurtdışına çıkmaya hazırlandığı, Olivia Wilde'ın ise çocuklarına ve Los Angeles'taki işlerine odaklanacağını belirten kaynak, bu kararın tamamen dostça verildiğini belirtti.
  • Harry Styles ve Olivia Wilde aşkına ara! - Dünyadan magazin haberleri

    Hala iki yakın arkadaş olduklarını belirten kaynaklar, şu an Styles ve Wilde'ın hayatlarında farklı öncelikleri olduğunu ve bu durumun onları ayrı düşürdüğünü ifade etti.
  • Harry Styles ve Olivia Wilde aşkına ara! - Dünyadan magazin haberleri

    Henüz dört gün önce kızı Daisy ve oğlu Otis ile birlikte Harry Styles'ın 15 Kasım'daki Los Angeles konserinde dans ederken görülmüştü. 
  • Harry Styles ve Olivia Wilde aşkına ara! - Dünyadan magazin haberleri

    JASON SUDEIKIS İLE NİŞANLANMIŞTI

    Öte yandan Olivia Wilde ve Jason Sudeikis 2011'de aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, bir yıl sonra nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
  • Harry Styles ve Olivia Wilde aşkına ara! - Dünyadan magazin haberleri

    Wilde ile Sudeikis, geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamada ise yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Olivia Wilde ve Jason Sudeikis, önceliklerinin çocukları olacağına belirtmişti.
  • Harry Styles ve Olivia Wilde aşkına ara! - Dünyadan magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak bilinen ikilinin bu kararı hayranlarını şaşırtmıştı. İkilinin, Otis Alexander ve Daisy Josephine adında iki tane çocuğu bulunuyor.
  • Harry Styles ve Olivia Wilde aşkına ara! - Dünyadan magazin haberleri

    'One Direction' adlı müzik grubuyla ünlenen şarkıcı Harry Styles da; Taylor Swift, Sara Sampaio, Tess Ward, Camille Rowe gibi ünlü isimlerle aşk yaşamıştı.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Reuters

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