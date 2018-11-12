Türkiye genelindeki liseler, ortaokullar ve imam hatip liseleri fen bilimleri ve teknoloji alanında dünyanın tanınmış üniversiteleri ve bilim adamlarından online seminerler alıyor. “Bilime Yolculuk” adı altında gerçekleştirilen projede, aralarında Harvard ve MIT’nin de bulunduğu Amerika ve Avrupa’daki önemli üniversitelerden ders alan öğrenciler, merak ettikleri soruları da hocalara yöneltiyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün birlikte yürüttükleri proje ilk olarak 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’nda İzmir’de başladı.

DERSLER 31 EKİM’DE BAŞLADI

Bu yıl ise 31 Ekim’de başlayıp Mayıs sonunda tamamlanacak olan “Bilime Yolculuk” seminerlerini Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi projelendirdi. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle devam ettirilen proje ilk olarak 31 Ekim 2018 tarihinde Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü’nden Dr. Berna Ö. Edelman’ın sunumuyla başladı. Edelman, “Hücreleri kışkırtmak, akıllı nano malzemeler harekete geçiyor!” başlıklı seminerini yaptı. 7 Kasım 2018 tarihinde ise ABD Rice Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Bora Akgün “Cern ve Bilim” başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi.

FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE TEKNOLOJİ

Öğrenciler, 21 Kasım 2018 tarihinde MIT Kavi Enstitüsü’nden Dr. Tansu Daylan’dan “Tess ile Öte Gezegen Avı” dersini dinleyecek. 9 Ocak 2019’da Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Önder Albayram “Davranışın Moleküler ve Hücresel Temelleri”’ konusunu anlatacak. 20 Mart 2019’da Harvard Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Kuantum Materyaller Bölümü’nden Dr. Çiğdem Ö. Keskinbora, “Elektronlar ile Atomları Görmek” başlıklı sunumuyla öğrencilerle birlikte olacak. 3 Nisan 2019’da Google Beyin Araştırma Bilimcisi Dr. Erkin D. Çubuk “Yapay Zeka, Atomlar ve Yakın Gelecekte Bilim” konusunu ele alacak. Nvidia’dan Dr. Alperen Değirmenci’nin 17 Nisan 2019 tarihinde vereceği “Yapay Zeka ve Robotik” dersinin en çok merak edilen derslerden biri olması bekleniyor. Fizik, kimya, biyoloji ve teknoloji alanındaki dersler, 15 ayrı oturumda gerçekleştirilecek.

BİR FİKRİN VAR MI?

Lise ve ortaokullarda okuyan öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini artırmak, başarılı bilim adamlarıyla öğrencileri buluşturmak amacıyla 2014 yılında başlatılan projeyi bu yıl Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi üstlendi. Okulun fizik öğretmeni ve fen bilimleri koordinatörü Ayşe Aylin Erdoğan, programları e-konferans şeklinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Sene başında “Bir fikrin var mı?” adı altında bir anket düzenlediklerini ve seminerlere katılımın buna göre belirlendiğini kaydeden Erdoğan, bu anketten çıkan sonuçlara göre öğrencileri farklı projelere yönlendirdiklerini, örneğin dünya olimpiyatlarına hazırlanan öğrenci grubuna dahil ettiklerini aktardı.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN KATILIM

Öte yandan okullarında bir Akademik Danışma Heyeti’nin bulunduğunu ve 20’ye yakın akademisyenin öğrencilere danışmanlık yaptığını kaydeden Ayşe Aylin Erdoğan, “Bu heyetten istifade ederek, onların da görüşlerini alarak bu çalışmaları yapıyoruz” dedi. 50 farklı ülkeden öğrencileri olduğunu ve bu projeye katılırken öğrencilerinin Avrupa ve Amerika’da proje yürüten hocalardan istifade etmesini istediklerini belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projeye Milli Eğitim’e bağlı tüm lise ve ortaokullar dahil olabiliyor. Video konferans şeklinde bağlandığımız için tüm bağlanan okulları görebiliyoruz. Hocaya soru yönetilmesi, gelen cevaplar ve çocukların onları ilgiyle izlemesi çok güzel. 7 Kasım’daki programa 13 okul bağlandı. Bizim öğrencilerimizden de 210 kişi semineri aldı.”

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