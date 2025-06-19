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        Haberler Dünyadan Harvardlı Prenses Elisabeth, Belçika'nın ilk kraliçesi olacak - magazin haberleri

        Harvardlı Prenses Elisabeth, Belçika'nın ilk kraliçesi olacak

        Belçika Kralı Philippe, kızı Prenses Elisabeth'in tahta çıkarak kraliçe olan ilk prenses olması için tahttan feragat edebileceğini açıkladı. Ancak Philippe, kızına gençliğini yaşaması için zaman tanıyacağını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:32
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        Harvardlı Prenses, kraliçe olacak
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        Belçika Kralı Philippe, kızı Prenses Elisabeth'in tahta çıkması için kendisinin tahttan feragat edebileceğine dair açıklama yaptı. 65 yaşındaki Belçika Kralı, Belçika monarşisi tarafından yayınlanan yeni bir röportajda konuya değindi.

        Saray, Philippe'nin 15 Nisan'daki doğum günü için gönderilen 2 bin 614 video mesajından seçilen 30 soruya yanıt verdiğini açıkladı. Bu sorular arasında tahttan ne zaman çekilebileceğine dair soru da vardı.

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        "BİR KRAL GERİ ÇEKİLİR ANCAK EMEKLİ OLMAZ"

        Hola! Dergisi'nde yer alan röportajda, Kral Phillipe bu soruya; "Bir kral geri çekilir ancak emekli olmaz" diye yanıt verdi. Kral ayrıca; "Belçika için çalışmaya devam edeceğim ve kızıma gençliğinin tadını çıkarması, kendini geliştirmesi ve dünyayı görmesi için zaman vermeliyim. Bu konuda onu yüzde yüz destekliyorum ve ona ihtiyaç duyduğu tüm zamanı vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye belirtti.

        Gönüllü tahttan çekilmenin Belçika'da geçmiş dönemde bir emsali var. Kral Philippe, babası Kral Albert'in sağlık sorunları nedeniyle 79 yaşında tahttan çekilmesinin ardından 2013'te 53 yaşındayken tahta çıktı. Daha önce, Kral Philippe'in büyükbabası Kral Leopold de monarşiyi korumak için 1951'de siyasi bir kriz sırasında tahttan çekildi.

        23 yaşındaki Prenses Elisabeth, babasının en büyük çocuğu ve varisi olarak, Belçika'nın ilk kraliçesi olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. 1991'de, Elisabeth doğmadan 10 yıl önce, Belçika'da yüzyıllardır devam eden erkek tercihli taht mirasını devralma hakkına son veren yeni bir yasa çıkarıldı.

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        ERKEKLER KIZ KARDEŞLERİNİN ÖNÜNE GEÇEMİYOR

        Değişiklik, kraliyette kadın soyundan gelenlerin doğum sırasına göre tahta katılmasının yolunu açtı. Bu da oğulların artık taht sırasında kız kardeşlerinin önüne geçemeyeceği anlamına geliyor.

        Kral Philippe ve eşi Kraliçe Mathilde'nin, Prenses Elisabeth'in yanı sıra 21 yaşında Prens Gabriel, 19 yaşında Prens Emmanuel ve 17 yaşında Prenses Eléonore adında çocukları var. Çocuklar eğitimlerini geleneksel kraliyet yükümlülükleriyle dengelemeye çalışıyor.

        OXFORD MEZUNU, HARVARD ÖĞRENCİSİ

        Prenses Elisabeth, geçen yıl İngiltere'nin en köklü okullarından Oxford Üniversitesi'nin Tarih ve Siyaset bölümünden mezun oldu. Elisabeth, geçen yıl eylül ayında ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde Kamu Siyaseti alanında iki yıllık yüksek lisans eğitimine başladı.

        Sarayın, Elisabeth'in yurt dışındaki çalışmaları hakkındaki ilk duyurusu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası eğitim değişim programı olan Fulbright Programı'ndan Onur Ödülü aldığı şeklindeydi. Prenses Elisabeth okuldaki çalışmalarını kraliyet görevleriyle birleştiriyor ve kamusal hayata dâhil olmak için düzenli olarak Belçika'ya gidiyor.

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        #belçika kraliyeti
        #Prenses Elisabeth
        #Kral Philippe
        #kraliyet
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